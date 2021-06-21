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誰是老牌泡麵一哥？男淚推「絕版神款」難忘懷：太傳奇了

▲有網友好奇詢問「老牌泡麵王者是？」意外引來老饕回憶一款絕版泡麵，甚至大讚是「傳奇口味！」（示意圖／翻攝photoAC）
▲有網友好奇詢問「老牌泡麵王者是？」意外引來老饕回憶一款絕版泡麵，甚至大讚是「傳奇口味！」（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-21 10:12:32

市面上泡麵款式五花八門，近年來更有許多外國品牌出現，各大品牌產品也推陳出新，讓民眾的選擇更加多樣，但隨著時代更迭，許多產品走入歷史，讓死忠的消費者相當不捨。對此，就有一名網友好奇詢問「老牌泡麵王者是？」意外引來老饕回憶一款絕版泡麵，甚至大讚是「傳奇口味！」

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原PO於PTT八卦板上發文，表示他防疫期間囤了不少老牌泡麵回味，其中他就點名2款懷舊款「維力炸醬麵、味味A排骨雞麵」，透露學生時期就常享用，他也另外提及來一客時常被搶光光，這就讓他好奇發問「請問現在老牌泡麵王者是來一客嗎？」

▲泡麵。（示意圖／翻攝photoAC）
▲網友好奇詢問「老牌泡麵王者是？」（示意圖／翻攝photoAC）
問題一曝光後，就引來不少網友熱議，「明明是統一蔥燒牛肉麵」、「明明是地獄辣椒大乾麵」、「統一肉燥咧」、「是辛拉麵」、「首選味味麺！」、「滿漢，大概有40年了」、「明明就浪味烏龍麵」。

不過留言中也意外釣出老饕推薦金車出產的「漢寶蚵仔味細麵」，紛紛直言「漢堡蚵仔味細麵，傳奇口味」、「漢堡蚵仔味細麵推推」。事實上，《NOWnews今日新聞》曾報導《一輩子難忘的泡麵？男憶「這碗」吃過已當阿公：都買整箱》，雖然該款泡麵早已停產，仍引來不少網友念念不忘，甚至有人透漏曾寫信拜託廠商重新生產該款泡麵，僅收到「暫時無此計畫，為反應給市場部門」。（編輯：陳雅雲）

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