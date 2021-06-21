肉絲炒「3蔬菜」超絕配！方法簡單又營養：不懂吃太可惜

「肉絲炒菜」是許多家庭中最常見的煮法，無論是豬肉、牛肉還是羊肉，將其切成塊狀或條狀，皆可和蔬菜一起快炒。只是，如何讓肉絲跟蔬菜毫無違和的搭在一塊？這又是另一門學問了！近日搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就分享了一道極為下飯，料理方式又超簡單的「家常料理」，那就是將豬肉絲與「

紅蘿蔔

」、「

木耳

」、「

青椒

」等蔬菜一起拌炒，這三樣菜跟肉絲簡直是絕配，不懂吃實在太可惜！

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《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，想做這道料理必須準備以下食材，包括：豬前腿肉（或里脊肉）、紅蘿蔔、黑木耳（大約25克左右）、2個青椒，以及小蔥幾根，醬料部分則要準備豆瓣醬、生薑、太白粉、料酒、香油、白醋、白糖和生抽少許。

▲搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》近日分享了一道極為下飯，料理方式又超簡單的「家常料理」，那就是將豬肉絲與「紅蘿蔔」、「木耳」、「青椒」等蔬菜一起拌炒。（示意圖／翻攝自Unsplash）

《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，備料完成後，即可開始料理，方法很簡單，只需照著以下「6步驟」做：





1、把紅蘿蔔清洗乾淨，削皮切成絲，並進行焯水，接著將木耳以鹽水浸泡數分鐘，一樣也切絲備用。





2、將生薑切成細絲，豬肉以清水浸泡、清洗，再將豬肉全部切成細絲狀，放在碗裡，加入料酒、香油、太白粉各1勺，並撒上薑絲和適量食鹽，將其受手抓勻，這樣肉絲會入味一些。





3、開始調配醬汁，準備2勺半香醋、2勺白糖、2勺生抽，1勺太白粉，將其攪拌均勻。





4、起鍋將油燒熱，油溫變熱後放入肉絲快炒，用鍋鏟將肉絲炒至變色後，加入1勺豆瓣醬，將肉絲炒均勻。





5、將紅蘿蔔絲、木耳絲和青椒絲全部倒入，一起拌炒至半熟，再加上入交錢調製好的料汁，快速將其炒均勻。





6、等食材都炒熟後，加入食鹽與味精，最後撒上一些小蔥花，翻炒至均勻即可出鍋。





《小乾倩倩的遊戲的美食》也總結，這道菜的難度不高，首先，將紅蘿蔔絲先焯水一遍，木耳用鹽水泡過，豬肉絲則要經過醃製，接著開始起下油熱鍋，先將肉絲全下鍋，稍微炒至半熟，即可加入豆瓣醬拌炒，最後再加入紅蘿蔔絲、木耳絲和青椒，炒勻炒熟後，再把調製好的醬汁淋上去，最後進行調味，撒上蔥段，美味的一道簡易家常料理就完成了，不僅香氣四溢、肉絲細嫩、木耳Q彈，營養也極高，大家不妨可試一試。（編輯：許苡晴）



