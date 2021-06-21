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老爸防疫瘋慢跑！超狂路徑圖曝光　全場笑翻：快樂很簡單

▲一名女網友曬出父親在疫情期間的「慢跑路徑圖」，超狂圖示實在太有趣掀起大批網友朝聖，更笑稱「男人要的快樂很簡單」。（圖／翻攝自PTT）
▲一名女網友曬出父親在疫情期間的「慢跑路徑圖」，超狂圖示實在太有趣掀起大批網友朝聖，更笑稱「男人要的快樂很簡單」。（圖／翻攝自PTT）

編輯中心/綜合報導

2021-06-21 18:51:53

全台進入防疫三級警戒已經超過一個月，民眾因為防疫只能待在家中，除了減少了外出機會，在生活習慣上也做出改變，有不少人就養成學習料理煮飯，也有人開始習慣在家徒手運動。不過日前就有名網友分享自己的爸爸因為剛退休加上疫情期間實在太悶，竟然精心規劃了每天的「慢跑路徑」，超狂路徑圖曝光後更讓網友全笑翻，直呼「男人的快樂就是這麼簡單」。

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這名女網友日前在PTT的就可版上分享了住在高雄的父親疫情期間的「慢跑路徑」，她形容「家父的慢跑路徑圖非常用心」，只見原PO爸爸利用APP記錄下自己每天慢跑會經過的地點，並沿著高雄街道在地圖上連成線，寫出了「早安」兩字。

▲（圖／翻攝自PTT）
▲原PO的父親「加碼」傳了張路徑圖讓女兒也瞬間無言了。（圖／翻攝自PTT）
不僅如此原PO還稱讚父親的跑步路線「還會跟上時事」，除了早安路線圖外，原PO爸爸還跟上各界相當關注的疫苗熱潮，成功的「跑出」疫苗圖案，雖然看起來相當陽春卻能一看就知道原PO父親相當有創意。這也讓原PO不禁笑稱「剛退休的人配上疫情真是潛力無窮，期許自己遺傳到爸爸的才華」。

▲（圖／翻攝自PTT）
▲跟上充滿討論度的「疫苗」熱潮，就連慢跑路徑也要照著跑出疫苗。（圖／翻攝自PTT）
路徑圖曝光後掀起不少網友熱烈討論，有民眾也分享了自己或家人類似的路徑圖，從哥吉拉、小狗到如來神掌都有，但更多網友則是紛紛留言稱讚原PO父親，「跑步藝術家」、「竟然也有這種規劃路線的方式」、「爸爸這樣子生活很有趣味啊！身體一定健康」、「男人要的快樂很簡單XD」、「不管幾歲的男人體內都有個小男孩是真的」。（編輯：楊智傑）

▲（圖／翻攝自PTT）
▲另外也有網友分享自己的父親疫情爆發前的慢跑路徑。（圖／翻攝自臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
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不支持，群聚很容易再爆發
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