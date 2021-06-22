NOW早報／便當店怎麼常用「茄子」當配菜？聰明真相曝光

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這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「為什麼便當店喜歡放茄子」的文章表示，「好多便當店有時都會放茄子當作一個配菜，應該有些人也和我一樣不喜歡吃茄子吧」，原PO更直言「每次叫外送最怕的就是打開看到茄子，因為是團體訂 不好意思跟統計的那個人講，只好當作少一道菜」。
但也有人點出了店家選擇「茄子」的4點真相，分別為「配色」、「好料理」、「價格穩定」和「好保存」，「便當店真的很愛茄子，便宜又耐放」、「茄子便宜啊，我也寧願吃3色豆，另個不想看到的是冬粉，超沒誠意」、「好料理又好配色，能久放價格又便宜，這才是聰明店家做法」。
今日天氣／梅雨鋒面靠近台灣！中南部嚴防強降雨
中央氣象局表示，梅雨鋒面今（22）日起逐漸接近台灣，由於西南風也不間斷，兩者配合之下，西南部平地地區，自深夜至今天早上要注意較大雨勢，特別是短時強降雨，「以此刻雨量預測來看，是有致災可能的。今天早上過後，中南部雨勢會稍稍趨緩，但梅雨鋒面的本體也拆不多抵達，屆時北部也會加入中南部的行列，開始有陣雨，民眾要特別注意「短時強降雨」的部分，外出也記得攜帶雨具。
嘗試新方法解除北農群聚感染危機？柯文哲：全部打疫苗
新冠肺炎疫情在台灣近日逐漸趨緩，不過此時台北市傳出轄下第一及第二果菜市場，多達45人有確診的狀況，恐怕將成為另一波防疫破口。對此台北市長柯文哲（21）日中午親自召開臨時防疫記者會，宣布已經啟動「北農2.0專案」，將針對北農4000多名員工全面進行快篩，陰性者將直接施打疫苗，柯文哲也直言這回是在嘗試新方法，用比較暴力的方式控制疫情。
柯文哲表示，因為北農的確診狀況已經延續了一段時間，並且達到一定的數量，比起過去沒有疫苗時，啟用很多不得已的限制方式，不如換個戰術試試看。「這是我們第一次要試驗『全面施打疫苗』的方式，短時間內控制疫情。」柯文哲說，比起要普篩老半天，不用暴力性的處理，在很短時間內全部打疫苗處理掉，用比較直接的處理方式試試看新的戰術。
疫苗關說風波延燒！遭批得寸進尺 高嘉瑜反感謝北市府
疫苗關說風波延燒，禾馨醫療營運長林思宏（21）日下午召開記者會澄清，沒有關說，所施打的都是符合資格的人員，更公布與北市衛生局的對話，說明疫苗取得過程。台北市政府衛生局長黃世傑今日於議會備詢時對此極度不滿，表示市府會還原經過，「講難聽一點得寸進尺」，被指控關說的民進黨立委高嘉瑜今日稍早也在臉書再次說明，也強調相信大家都是站在善意的出發點，想要盡最大的努力保護孕婦及新生兒。
黃世傑今日赴議會備詢時，被問及禾馨疫苗疑似關說的風波，其表示，高嘉瑜一開始來訊都是說要供給醫護人員，「所以我們才把訊息傳給同仁」，而一連串詢問之後，黃世傑說，「我們會還原！講難聽點！這叫得寸進尺！」，之後看Line就知道，「她問這個、又問這個可不可以」，一開始講醫護人員，後來又說其他人員。
高嘉瑜則透過臉書回應指出，感謝衛生局協助保護孕婦、照顧醫護。自5月底第一次接到禾馨陳情，自己就立刻轉達給衛生局，在此之前，從未接觸也不認識禾馨診所任何人，也從未到過禾馨診所，沒有任何私交及往來。
被拱轉戰政壇！賈永婕一句「我要選」掀暴動
46歲女星賈永婕近來募集近億善款，購買300多台HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）到各地醫院，號召力和效率驚人，外界讚譽她是「抗疫女神」、「國民珍珠」，甚至勸進轉戰政壇，（20）日她又宣布砸500萬買下146台PAPR（動力濾淨式呼吸防護具），就有網友再提從政一事，本人一句「我要選啊」，立刻引來一波熱議。
一名網友留言跟賈永婕說：「妳比那些高官更能明白基層的需要，難怪一堆人怕妳出來選。加油，我們看得見您是發自內心幫忙，而非有目的性的。」沒想到，釣出本尊親自回應，賈永婕笑回：「我要選啊！」隨後補充：「我要選...美喔！」並附上愛心符號，十分耍寶。
其他網友看到賈永婕的回覆，紛紛表示：「不用選！妳最美了，全身上下由內到外都美」、「妳做的善舉，就讓大家見證到妳真的美到不行」、「妳已經確定是全球選美小姐第一名了」、「哪還需要選？直接就是妳了～永遠的國民熱血美少女啊～」「支持妳選...最美總統」！
NBA／崔楊搶七手感冷！老鷹奇兵殺出 率隊闖進東區決賽
本季次輪季後賽最後一組對戰組合（21）日將要分出勝負，客場作戰的亞特蘭大老鷹，儘管主控Trae Young（崔楊）這場比賽狀態不佳，不過他們有奇兵Kevin Huerter跳出，他這場攻下27分，帶領球隊最終以103:96取勝，拿下東區決賽門票。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。