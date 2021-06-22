鐵板燒「黑黑那罐」炒菜好吃！神秘食譜曝 婆媽實測愣住
許多人喜歡吃平價鐵板燒，只要選一道主菜，就會由主廚現場料理，並且附上兩種小菜，常見的包括高麗菜以及豆芽菜，相當開胃下飯，但你是否常常看到師傅在炒菜的時候，總是拿一罐黑色「神秘醬料」來炒菜，也因此炒出來的菜，不僅清脆香甜，也非常入味。對此，Youtube頻道「克里斯餐桌」就公開這罐黑色醬料的食譜，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-06-22 09:10:30
Youtube頻道「克里斯餐桌」指出，鐵板燒店幾個比較具代表性的醬汁包括「檸檬醬油」、「蜂蜜芥末」、「照燒醬」、「BBQ醬」，而一般我們常看到師傅拿的「黑色醬罐」就是BBQ醬，自己也透過管道拿到這個BBQ醬的食譜，自己跟朋友試做之後，經調製之後再加下去炒菜，味道真的相去不遠。
其作法其實不難，主要在於備料比較麻煩，所需材料包括「一瓶紅標米酒、醬油600ml、大蒜30g、老薑10g、冰糖200g、義式綜合香料2g、迷迭香3g、百里香3g、紅椒粉3g、白豆蔻20g、丁香2g、肉桂2g、甘草1片、月桂葉1片、陳皮2g、黑胡椒10g」；而做法則是酒煮掉酒精後料全下，大火煮滾後，轉小火煮30分鐘，接著蓋上蓋子留點縫隙，靜置一整晚，早上起來之後濾渣即可使用。
影片曝光後，不少粉絲紛紛留言「大推大推！原來就是這一罐」、「登愣！實測之後真的講不出話來....因為真的一樣，以為自己能去開鐵板燒店XD」、「感謝大大無私分享！已完成，味道很棒！」、「太實用拉，原來那瓶黑色醬汁這麼多道手續啊！滴滴珍貴」、「之前還以為那罐黑色只是醬油，沒想到是這種秘辛」、「我也實測了，味道真的一模一樣欸，好酷」。（編輯：張嘉哲）