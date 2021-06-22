女爽買冷凍宅配！一拆箱見「整袋黏土」 真相曝光全愣了
網路購物十分便利，民眾僅需在家動動手指上網，就可以將想要的商品購買回家，不過受到疫情影響，許多物流貨物出現大塞車情況。對此，一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》表示，收到冷凍宅配的包裹，豈料一打開卻見「整袋黏土」，才發現是鮮肉湯包全部融成一團，為此感到相當無奈，畫面曝光引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-22 10:55:19
原PO表示，她剛收到冷凍宅配的包裹，一打開卻見整袋白色黏土狀的物品，仔細一看才發現，是整包50粒裝的鮮肉湯包，疑似融化後全部黏成一整團。她崩潰直呼「冷凍宅配包裹，打開後傻眼」，好奇詢問廣大網友「要怎麼處理？」
畫面曝光，隨即引發網友熱烈討論，紛紛笑稱「妳買到材料包啦，自己動手樂趣多」、「感覺可以補牆當批土用」、「我以為是袋裝的南寶樹脂」、「冷凍陶土」。
對此，有網友建議「打開聞，壞了就丟，沒壞撒點麵粉拿出來整形一下，切四方型一片片當煎餅吃」、「在袋子內揉均勻，然後燒一鍋水當貢丸煮了吧！」「這個不要吃了！一定壞掉了」、「感覺像被解凍過，被壓過，才會這樣。把他壓成六等份，丟冷凍，再拿出來一份一份壓成煎餅」、「先確認味道有沒有壞吧」。
也有一名網友表示「我是宅配司機的老婆，因為疫情關係，包裹比三大節跟過年還多，真心建議暫時不要訂購冷藏、冷凍的商品，不然很容易貨故。」（編輯：賴詠璿）