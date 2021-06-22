超商米漿為何款式比豆漿少？行家揭「冷門理由」：太罪惡
台灣街道上隨處可見便利商店的身影，超商因琳瑯滿目的各式商品，和多樣化的便民服務，吸引不少民眾前往消費。不過，就有網友指出，發現超商內的米漿款式比豆漿來得少，這就讓他好奇發問「為什麼很少人出米漿呢？」而引來行家們分析出冷門理由。
編輯中心/綜合報導
2021-06-22 11:07:45
原PO於PTT上發文，表示自己是十分熱愛傳統早餐的的人，先前喜歡搭配豆漿享用，但近期對米漿喜愛程度更勝一籌，「家裡附近最愛的早餐店收起來，頓時買不到米漿，只好往超商發展，但發現選擇超少，豆漿種類都快可以發展到好幾排，米漿每次都要認真尋找一下才看到」，這就讓他不解詢問「為什麼很少人出米漿呢？」
問題曝光後，隨即引來眾人點出冷門關鍵，「沒有不喜歡但糖分油脂都頗高」、「喜歡米漿但希望出減糖的」、「米漿比豆漿好喝太多了，但現在流行健康飲食」、「好喝但太甜容易膩，而且熱量不低..偶爾喝很棒」、「太甜了，很少廠商有出無（微）糖米漿」、「豆漿是因為健康風潮，很多廠商願意投入開發新產品，種類多市場就養起來了，米漿沒有這種優勢」。
不少人也因此日常生活都改喝豆漿，「豆漿喝完也很飽，而且豆漿蛋白質很高才是重點」、「豆漿健身什麼的很好用啊」、「真的會因為營養成分選豆漿，米漿罪惡感有點高」、「大家比較有養生的觀念吧？豆漿也是微糖無糖的賣比較好」。
然而仍有老饕十分喜愛米漿口感，直言「是，但我不喝豆漿愛米漿XD」、「超喜歡米漿的」、「我也喜歡米＞豆QQ」、「很喜歡米漿！」、「米漿比豆漿好喝太多了」、「不喝豆漿，只挑米漿買」。（編輯：陳雅雲）