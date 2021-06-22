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調酒業者開放外帶？高市府也准了

▲財政部在六月十七日函示同意，調酒業者得在符合配套措施下，提供調酒外帶服務。（圖／記者陳致宇攝，資料畫面、示意圖）
▲財政部在六月十七日函示同意，調酒業者得在符合配套措施下，提供調酒外帶服務。（圖／記者陳致宇攝，資料畫面、示意圖）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-22 12:34:09｜2021-06-22 12:35:04

高雄市政府財政局今（22）日宣布，考量受疫情影響全國餐飲業禁止內用僅可外帶期間，影響調酒業者生計，為協助調酒業者降低營業損失及衝擊，並兼顧消費者權益，財政部在6月17日函示同意，於餐飲業禁止內用僅可外帶期間，調酒業者得在符合配套措施下，提供調酒外帶服務。

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調酒業者須配合的配套措施包括，一、應以杯裝為限，且無商品化包裝；二、前揭杯裝容器應符合食品衛生安全相關規範，以維護消費者權益；三、應於該杯裝容器上標示或以其他適當方式提醒購買者，該產品為酒品、未滿18歲禁止飲酒等事項，以避免兒童及少年誤飲。

高雄市政府財政局另指出，調酒業者若以社群媒體、手機應用程式或網站連結電子表單等電子購物方式訂購酒品，不論係外帶或外送，因其為菸酒管理法第30條第1項列示販售酒品不得為之方式，基於保護兒童及少年健康權益，仍不得為之。

財政局局長陳勇勝強調，為保障民眾健康及消費權益，以維護菸酒市場秩序，將持續稽查；同時提醒民眾，在選購酒品時，不要購買來路不明或價格不合理之酒品，以免有害健康，如有發現違法情事，可撥打市府菸酒檢舉專線電話（07）3314320提出檢舉。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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