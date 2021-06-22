調酒業者開放外帶？高市府也准了

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高雄市政府財政局另指出，調酒業者若以社群媒體、手機應用程式或網站連結電子表單等電子購物方式訂購酒品，不論係外帶或外送，因其為菸酒管理法第30條第1項列示販售酒品不得為之方式，基於保護兒童及少年健康權益，仍不得為之。





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