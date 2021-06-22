虛擬貨幣7月納管　金管會籲審慎評估風險

金管會今（22）日表示，虛擬通貨平台業者將在7月正式納管洗錢防制。金管會提醒民眾，虛擬通貨是具有高度投機性的數位虛擬商品，並非貨幣、也非金管會核准發行的金融商品，民眾應審慎評估風險。
記者張志康/綜合報導
2021-06-22 21:22:41
金管會日前訂定「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，目前已完成預告程序，將在7月1日正式施行。金管會指出，考量虛擬通貨平台及交易業務事業首次納入洗錢防制法規範對象，金管會在法規發布後的1年內，將採取輔導方式，協助業者落實防制洗錢相關作業。
虛擬通貨平台業者正式納管洗錢防制後，須依規定建立內控稽核制度、確認客戶身分、紀錄保存、一定金額以上通貨交易申報及疑似洗錢或資恐交易申報等，並落實平台交易實名制等措施。
金管會強調，民眾應注意4點，第一，虛擬通貨是具有高度投機性的數位虛擬商品，並非貨幣；其次，虛擬通貨並非金管會核准發行的金融商品，不適用既有的投資人保護機制。
第三，虛擬通貨交易平台並非經金管會核准設立的機構；第四，虛擬通貨市場資訊不透明，易受人為操作或炒作，價格波動大且投資風險高。
金管會提醒，民眾從事交易前，務必充分瞭解虛擬通貨運作模式，審慎評估風險，避免遭受詐騙或投資損失，導致權益受損。