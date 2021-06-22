只愛肯瓊醬！人妻怨「家裡一堆糖醋醬」　老饕曝料理祕訣

知名速食品牌「麥當勞」因與南韓天團BTS防彈少年團推出「​The BTS Meal」防彈限定套餐，其中兩款韓國直送的獨特醬料「甜辣醬」、「肯瓊醬」，不過也有許多糖醋醬的死忠粉絲仍認為麥克雞塊最適合糖醋醬，這三款醬料選擇也成為網路上熱門話題。不過日前就有名人妻困擾表示，因為肯瓊醬太熱門，家裡反而囤了一堆糖醋醬與番茄醬不知道該如何解決，話題曝光後也釣出許多料理高手分享下廚祕訣。

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這名女網友日前在臉書社團《廚藝公社》內發文提到，自己家裡囤放了不少用不完或沒吃到的麥當勞糖醋醬、番茄醬，有時候害怕放到過期所以會放在冰箱冷凍或冷藏，之前要不是等到過期丟掉，就是放在食物銀行中，對此她也納悶的發文向網友求解該如何入菜。

▲這名女網友每次買完麥當勞後都會將沒用到的糖醋醬與番茄醬包收集起來。（圖／翻攝自臉書社團《廚藝公社》）

文章曝光後吸引許多網友討論，不少社團內成員也紛紛留言分享自己的料理祕訣，其中最多網友推薦的方式就是將糖醋醬與番茄醬倒出作為任何「糖醋料理」的醬料搭配，「教妳最簡單的上菜法，直接去夜市買炸好的排骨酥，醬丟進去煮到微軟，炒個甜椒就完成了」、「煮一次糖醋系列，蕃茄醬包立馬空」、「蕃茄蛋+番茄醬 超讚！煮一鍋糖醋雞⋯糖醋醬就用完啦！」。

不過也有更專業的內行人分享了不同的做法，「番茄醬做番茄義大利麵，加牛奶加蜂蜜調整味道」、「番茄醬+可樂=醃漬雞翅的醬料（燒烤醬）、番茄醬+美乃滋=千島醬」，甚至有媽媽留言「孩子小時候常撞傷，我會把蕃茄醬包冷凍起來，然後給孩子冰敷，孩子覺得好玩也不排斥，很好用」。（編輯：楊智傑）