只愛肯瓊醬！人妻怨「家裡一堆糖醋醬」 老饕曝料理祕訣
知名速食品牌「麥當勞」因與南韓天團BTS防彈少年團推出「The BTS Meal」防彈限定套餐，其中兩款韓國直送的獨特醬料「甜辣醬」、「肯瓊醬」，不過也有許多糖醋醬的死忠粉絲仍認為麥克雞塊最適合糖醋醬，這三款醬料選擇也成為網路上熱門話題。不過日前就有名人妻困擾表示，因為肯瓊醬太熱門，家裡反而囤了一堆糖醋醬與番茄醬不知道該如何解決，話題曝光後也釣出許多料理高手分享下廚祕訣。
編輯中心/綜合報導
2021-06-22 21:55:51
這名女網友日前在臉書社團《廚藝公社》內發文提到，自己家裡囤放了不少用不完或沒吃到的麥當勞糖醋醬、番茄醬，有時候害怕放到過期所以會放在冰箱冷凍或冷藏，之前要不是等到過期丟掉，就是放在食物銀行中，對此她也納悶的發文向網友求解該如何入菜。
文章曝光後吸引許多網友討論，不少社團內成員也紛紛留言分享自己的料理祕訣，其中最多網友推薦的方式就是將糖醋醬與番茄醬倒出作為任何「糖醋料理」的醬料搭配，「教妳最簡單的上菜法，直接去夜市買炸好的排骨酥，醬丟進去煮到微軟，炒個甜椒就完成了」、「煮一次糖醋系列，蕃茄醬包立馬空」、「蕃茄蛋+番茄醬 超讚！煮一鍋糖醋雞⋯糖醋醬就用完啦！」。
不過也有更專業的內行人分享了不同的做法，「番茄醬做番茄義大利麵，加牛奶加蜂蜜調整味道」、「番茄醬+可樂=醃漬雞翅的醬料（燒烤醬）、番茄醬+美乃滋=千島醬」，甚至有媽媽留言「孩子小時候常撞傷，我會把蕃茄醬包冷凍起來，然後給孩子冰敷，孩子覺得好玩也不排斥，很好用」。（編輯：楊智傑）