COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

韭菜加「它」一起炒超搭！行家揭零廚藝煮法：清爽又下飯

▲近日搜狐美食專欄《小楊聊美食》分享了一道既清淡又爽口的零廚藝料理，那就是將韭菜與「豆芽菜」一起炒，這兩者不僅味道超搭，口感更是清爽，最重要的是，非常下飯！（圖／取自pixabay）
▲近日搜狐美食專欄《小楊聊美食》分享了一道既清淡又爽口的零廚藝料理，那就是將韭菜與「豆芽菜」一起炒，這兩者不僅味道超搭，口感更是清爽，最重要的是，非常下飯！（圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-23 08:59:58｜2021-06-23 09:54:42

現在正值24節氣中的夏至，高溫悶熱的天氣越來越有感，除了喝些清涼飲品外，不少人也會改吃口感較為清爽的食物。而近日搜狐美食專欄《小楊聊美食》就分享一道既清淡又爽口的零廚藝料理，那就是將韭菜與「豆芽菜」一起炒，這兩者不僅味道超搭，口感更是清爽，最重要的是，非常下飯！

我是廣告 請繼續往下閱讀
《小楊聊美食》表示，韭菜味美清香，不僅可用來調味，也可拿來炒著吃，甚至還能當餃子餡料，料理方式十分多元。而「韭菜炒豆芽」是一道很普通的家常菜，韭菜的清香加上豆芽的脆嫩，口感相當和諧，同時又富含營養，且不用5分鐘就能出鍋，既簡單又省時。

▲搜狐美食專欄《小楊聊美食》表示，韭菜與「豆芽菜」一起炒，不僅味道超搭，口感更是清爽，最重要的是，非常下飯！（圖／翻攝自pixabay）
▲搜狐美食專欄《小楊聊美食》表示，韭菜與「豆芽菜」一起炒，不僅味道超搭，口感更是清爽，最重要的是，非常下飯！（圖／翻攝自pixabay）
《小楊聊美食》進一步傳授「烹飪方法」，首先，要將韭菜沖洗乾淨，切成長短均勻的段狀，並將綠豆芽也洗淨備用，接著便可開始起鍋，「把油燒熱，先把綠豆芽放入鍋中，翻炒片刻後，再把韭菜倒入鍋中，同時加入適量鹽與味精調味，並快炒至食材入味，炒道差不多時，可再加一點醋來提味，等酸味融入到食材內就可以出鍋了。」《小楊聊美食》也提醒，若是不喜歡醋的味道也可自行省略。（編輯：許苡晴）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.85%81.15%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.09%7.91%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
40.26%59.74%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
55.44%44.56%
2021-06-20-2021-06-23
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀