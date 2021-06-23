韭菜加「它」一起炒超搭！行家揭零廚藝煮法：清爽又下飯

現在正值24節氣中的夏至，高溫悶熱的天氣越來越有感，除了喝些清涼飲品外，不少人也會改吃口感較為清爽的食物。而近日搜狐美食專欄《小楊聊美食》就分享一道既清淡又爽口的零廚藝料理，那就是將韭菜與「

豆芽菜

」一起炒，這兩者不僅味道超搭，口感更是清爽，最重要的是，非常下飯！

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《小楊聊美食》表示，韭菜味美清香，不僅可用來調味，也可拿來炒著吃，甚至還能當餃子餡料，料理方式十分多元。而「韭菜炒豆芽」是一道很普通的家常菜，韭菜的清香加上豆芽的脆嫩，口感相當和諧，同時又富含營養，且不用5分鐘就能出鍋，既簡單又省時。

▲搜狐美食專欄《小楊聊美食》表示，韭菜與「豆芽菜」一起炒，不僅味道超搭，口感更是清爽，最重要的是，非常下飯！（圖／翻攝自pixabay）

《小楊聊美食》進一步傳授「烹飪方法」，首先，要將韭菜沖洗乾淨，切成長短均勻的段狀，並將綠豆芽也洗淨備用，接著便可開始起鍋，「

把油燒熱，先把綠豆芽放入鍋中，翻炒片刻後，再把韭菜倒入鍋中，同時加入適量鹽與味精調味，並快炒至食材入味，炒道差不多時，可再加一點醋來提味，等酸味融入到食材內就可以出鍋了。

」《小楊聊美食》也提醒，若是不喜歡醋的味道也可自行省略。（編輯：許苡晴）