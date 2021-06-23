COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

創吐司新境界！神手媽重現「梵谷名畫」　婆媽一看全跪了

▲有網友在吐司上重現梵谷的名畫，沒想到成品讓網友們全跪了。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友在吐司上重現梵谷的名畫，沒想到成品讓網友們全跪了。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-23 17:58:08

吐司除了抹上各式果醬，或是夾入內餡做成三明治外，只要發揮一點創意就可以成為美麗的藝術作品。近日，就有網友分享，她發現全聯的吐司比較方正，很適合拿來作畫，接著發揮實力重現「梵谷」的名畫，貼文曝光後，讓網友們全看傻眼，也忍不住驚呼「這應該要參展了吧！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《我愛全聯-好物老實説》表示，她發現全聯的吐司比較方正，除了可以做出好看的熱壓吐司，也很適合拿來作畫，於是她決定挑戰梵谷的名畫《星空》。她也公佈作法，首先利用「奶油乳酪、蝶豆花粉」調成藍色，第二個步驟是用「煉乳、薑黃粉」調成深淺兩種黃色。

▲原PO用各式食材，調成黃、藍、黑三種顏色。（圖／網友授權提供）
▲原PO用各式食材，調成黃、藍、黑三種顏色。（圖／網友授權提供）
原PO指出，第三個步驟是用「煉乳、竹碳粉」拌勻成黑色，接著裝入三明治袋，擠在吐司上，其他顏色則用乾淨的水彩筆塗抹，最終也在吐司上完美重現《星空》，這也讓她忍不住說「這是我一直很想挑戰的名單之一，我完成了！好開心」。

▲原PO透露，這是她一直想挑戰的名單之一，最後也如願完成了。（圖／網友授權提供
▲原PO透露，這是她一直想挑戰的名單之一，最後也如願完成了。（圖／網友授權提供 ）
貼文一出，也吸引6千多名網友按讚，紛紛留言朝聖，「我覺得這應該要參展了吧！」、「被疫情激發的強大媽媽」、「請收下我的膝蓋」、「食材都能買的到，但我缺的是手啊」、「我相信在過一陣子你可以出『吃的畫冊』了」、「怎麼捨得吃啊，你好強」、「防疫時期時間多了，發現大家好有才耶」、「難怪媽媽說不可以玩食物...因為玩得太漂亮會捨不得吃」。（編輯：許智超）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.57%81.43%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.22%7.78%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
37.58%62.42%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
54.53%45.47%
2021-06-20-2021-06-23
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀