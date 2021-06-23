創吐司新境界！神手媽重現「梵谷名畫」 婆媽一看全跪了
吐司除了抹上各式果醬，或是夾入內餡做成三明治外，只要發揮一點創意就可以成為美麗的藝術作品。近日，就有網友分享，她發現全聯的吐司比較方正，很適合拿來作畫，接著發揮實力重現「梵谷」的名畫，貼文曝光後，讓網友們全看傻眼，也忍不住驚呼「這應該要參展了吧！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-23 17:58:08
原PO在《我愛全聯-好物老實説》表示，她發現全聯的吐司比較方正，除了可以做出好看的熱壓吐司，也很適合拿來作畫，於是她決定挑戰梵谷的名畫《星空》。她也公佈作法，首先利用「奶油乳酪、蝶豆花粉」調成藍色，第二個步驟是用「煉乳、薑黃粉」調成深淺兩種黃色。
原PO指出，第三個步驟是用「煉乳、竹碳粉」拌勻成黑色，接著裝入三明治袋，擠在吐司上，其他顏色則用乾淨的水彩筆塗抹，最終也在吐司上完美重現《星空》，這也讓她忍不住說「這是我一直很想挑戰的名單之一，我完成了！好開心」。
貼文一出，也吸引6千多名網友按讚，紛紛留言朝聖，「我覺得這應該要參展了吧！」、「被疫情激發的強大媽媽」、「請收下我的膝蓋」、「食材都能買的到，但我缺的是手啊」、「我相信在過一陣子你可以出『吃的畫冊』了」、「怎麼捨得吃啊，你好強」、「防疫時期時間多了，發現大家好有才耶」、「難怪媽媽說不可以玩食物...因為玩得太漂亮會捨不得吃」。（編輯：許智超）