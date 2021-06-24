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康涵菁醫師說明，該如何區分到底是肌瘤壓迫導致的頻尿還是膀胱過動症呢?通常膀胱過動症的患者與情緒會有很大的關係，心理上影響的層面非常大，聽到水聲或看到廁所就有尿意感常會尿急想上廁所，每日小便次數會因為壓力以及緊張的情緒逐漸增加，導致每天的狀況會時好時壞，患者因為極度頻尿包括影響日常生活、外出活動，容易導致焦慮、憂鬱進而導致膀胱過動症的惡性循環，中醫認為肝膽臟腑與情緒有很大的關係，肝膽氣機疏泄失常容易產生緊張焦慮的情緒，情緒緊張會引起神經調控失常，就會產生頻尿、尿急的症狀，所以在治療上要採取疏肝理氣以穩定膀胱的自律神經。
子宮肌瘤壓迫膀胱導致的頻尿通常在月經來臨前會比較嚴重，因為子宮在月經來時會充血，充血的子宮會更壓迫膀胱導致頻尿的情形更加嚴重，當然兩種病症在婦女身上也可能同時出現，因為知道自己罹患子宮肌瘤後女性朋友心理容易產生壓力，這也會導致膀胱過動症，肌瘤在子宮的大小與位置也決定患者頻尿的嚴重程度，在月經來時先調理月經，平時就以改變子宮環境以達到縮小肌瘤的目的。
康涵菁醫師說，膀胱過動症的主因為自主神經的傳導出現異常，膀胱的逼尿肌由副交感神經所調控，當膀胱內充滿尿液體時，副交感神經一受興奮，造成膀胱逼尿肌產生收縮，配合膀胱口的括約肌放鬆而排尿，若逼尿肌出現不自主收縮的過動，膀胱內壓過高而排出尿液，就會產生所謂的極度頻尿或是漏尿的狀況，中醫在治療肌瘤引起的頻尿以及膀胱過動症的治療方式常常以針灸為主，針灸可以改善人體的氣機循環以及調整身體的水分代謝，也可以舒緩膀胱過動的神經，這包含放鬆子宮壓迫膀胱的狀態，中醫治療講求的是整體治療，再藉由中藥辯證論治的調理下可將人體排尿的功能回復正常，但是肌瘤太大嚴重壓迫膀胱引起的頻尿或是已經嚴重漏尿的狀況還是建議要西醫手術處理，中醫再做後續的調養，而尿失禁常見於行動不便、女性、糖尿病患者、體重太重者容易發生，應一併考慮治療其他潛在身體問題。
康涵菁醫師說，頻尿絕對不是水喝太多導致，建議有頻尿症狀的女性水分的攝取還是要充足，不可以因為怕上廁所而不喝水，這樣身體水分代謝的機能與自律神經系統將會更不穩定，中醫理論認為胞宮虛寒與人體三焦水道不調是身體產生頻尿的主因，建議女性朋友睡前少吃水果，吃水果適合的時間在白天，因為大部分的水果偏寒又很甜，睡前吃會造成女性婦科以及泌尿道系統的負擔，在日常生活上必須減少刺激性飲料(如茶、咖啡和可樂)攝取，生活作息要正常，出門前要先解尿，睡前少喝水，有過重體重應減重，每次排尿要儘量將小便排空，平時多做提肛與骨盆底肌肉運動(步驟：立正後夾緊臀部，感覺到尿道收縮數10秒後放鬆，之後重複動作，次數不限)來改善頻尿的症狀。
（文章授權提供／康涵菁中醫師）
資料來源：健康醫療網 婦女頻尿原因何其多 中醫改善頻尿有良方
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