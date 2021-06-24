藍營控陳其邁甩鍋　高雄市衛生局再批：沒有落實SOP

昨（23）日高雄市查出，仁武7人群聚確診的感染源，竟是來自新北市的恩主公醫院群聚，引爆市長陳其邁怒火，然而

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國民黨文傳會副主委鄭照新認為，高雄拿部桃群聚後來擴大匡列，試圖上綱怪罪新北市衛生局，然而，部桃跟恩主公至少有五個地方不能類比，包括病毒株不同、全台新增確診相差百倍、隔離中人數相差27倍、單點圍堵VS.遍地烽火、部桃部立VS.恩主公私立，並認為陳其邁市長要求該個案要回溯自5月22日起重啟疫調可以理性討論，但「合作不是甩鍋，求助不能卸責」，高市府忙著甩鍋給新北市衛生局和私人醫院恩主公，說好的同島一命又成了笑話嗎？