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藍營控陳其邁甩鍋　高雄市衛生局再批：沒有落實SOP

▲高雄市長陳其邁今（23）日在記者會上爆氣，痛批高雄市完全沒有收到新北市衛生局傳來關於恩主公醫院群聚案的任何資料，全部都是衛生局自己整理、上網、搜尋新聞，讓高雄的指標個案回到工作地桃園及高雄，造成高雄兩個家庭的感染。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁今（23）日在記者會上爆氣，痛批高雄市完全沒有收到新北市衛生局傳來關於恩主公醫院群聚案的任何資料，全部都是衛生局自己整理、上網、搜尋新聞，讓高雄的指標個案回到工作地桃園及高雄，造成高雄兩個家庭的感染。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-24 13:18:51｜2021-06-24 13:20:00

昨（23）日高雄市查出，仁武7人群聚確診的感染源，竟是來自新北市的恩主公醫院群聚，引爆市長陳其邁怒火，然而包括國民黨文傳會副主委鄭照新以及新北市議員葉元之等人反批陳其邁甩鍋新北，對此高雄市衛生局再度指出，若新增2名以上確診，依照SOP應該將同樓病房所有風險對象改匡列為密切接觸者，若有落實就可避免造成高雄這一波群聚感染的事實

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國民黨文傳會副主委鄭照新認為，高雄拿部桃群聚後來擴大匡列，試圖上綱怪罪新北市衛生局，然而，部桃跟恩主公至少有五個地方不能類比，包括病毒株不同、全台新增確診相差百倍、隔離中人數相差27倍、單點圍堵VS.遍地烽火、部桃部立VS.恩主公私立，並認為陳其邁市長要求該個案要回溯自5月22日起重啟疫調可以理性討論，但「合作不是甩鍋，求助不能卸責」，高市府忙著甩鍋給新北市衛生局和私人醫院恩主公，說好的同島一命又成了笑話嗎？

▲高雄市追查指標個案14359感染時序，發現他住的病房在11樓20房，與後來證實的新北恩主公醫院內感染首例個案所住的11樓18房僅僅只有一房之隔。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市追查指標個案14359感染時序，發現他住的病房在11樓20房，與後來證實的新北恩主公醫院內感染首例個案所住的11樓18房僅僅只有一房之隔。（圖／高雄市政府提供）
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，依據中央流行疫情指揮中心頒布「醫院因應院內發生COVID-19確定病例之應變處置建議」，以這位戶籍在新北的案14359在5月24號到28號之間到恩主公醫院進行肝膽手術，並入住11樓20病室，醫院應該以首例，也就是5月22日恩主公醫院指標個案入院時作為匡列期間，如果有注意落實SOP，案14359同病房不同病室的狀況之下，應該被列為自主管理的對象，畢竟他不是沒有風險的，在當下應該就造冊送給衛生主管機關追蹤管理，並進入追蹤系統，衛生主管機關可以決定是否採檢。

更何況，6月3日時，與恩主公醫院指標個案同病室隔壁床的1名看護確診；6月5日同病室1名照服員確診、6月6日同病室第2名病人確診、6月7日同病室第3名病人確診，6月8日同病室第4名病人確診、當日死亡，6月9日11樓一般病房共7人確診，其中包括4病人、1看護、1照服員、1護理師，其中1名92歲男病人死亡，最後一共11名確診者，顯已出現院內群聚情形。

潘炤穎說，依照SOP應該全面清消，且11樓病房所有的風險對象應該都被匡列為密切接觸者，實施居家隔離14天，需要全面採檢送驗，那依照規範，居家隔離的對象在期滿14天之後需要再採檢、送驗。

潘炤穎強調，如果恩主公醫院在5月底有落實通報案14359為風險對象，且 6月6日已經確認醫院發生群聚感染，案14359就應該轉為密切接觸者，並列為居家隔離對象，從個案入住恩主公醫院發生實際接觸的5月24號為基準，隔離14天後期滿再送驗，當事人或許就能夠發現他被感染的事實，避免在這期間往返北部跟高雄的機會，而造成高雄這一波兩家庭群聚的感染事實。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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