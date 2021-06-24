藍營控陳其邁甩鍋　高雄市衛生局再批：沒有落實SOP

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，依據中央流行疫情指揮中心頒布「醫院因應院內發生COVID-19確定病例之應變處置建議」，以這位戶籍在新北的案14359在5月24號到28號之間到恩主公醫院進行肝膽手術，並入住11樓20病室，醫院應該以首例，也就是5月22日恩主公醫院指標個案入院時作為匡列期間，如果有注意落實SOP，案14359同病房不同病室的狀況之下，應該被列為自主管理的對象，畢竟他不是沒有風險的，在當下應該就造冊送給衛生主管機關追蹤管理，並進入追蹤系統，衛生主管機關可以決定是否採檢。
更何況，6月3日時，與恩主公醫院指標個案同病室隔壁床的1名看護確診；6月5日同病室1名照服員確診、6月6日同病室第2名病人確診、6月7日同病室第3名病人確診，6月8日同病室第4名病人確診、當日死亡，6月9日11樓一般病房共7人確診，其中包括4病人、1看護、1照服員、1護理師，其中1名92歲男病人死亡，最後一共11名確診者，顯已出現院內群聚情形。
潘炤穎說，依照SOP應該全面清消，且11樓病房所有的風險對象應該都被匡列為密切接觸者，實施居家隔離14天，需要全面採檢送驗，那依照規範，居家隔離的對象在期滿14天之後需要再採檢、送驗。
潘炤穎強調，如果恩主公醫院在5月底有落實通報案14359為風險對象，且 6月6日已經確認醫院發生群聚感染，案14359就應該轉為密切接觸者，並列為居家隔離對象，從個案入住恩主公醫院發生實際接觸的5月24號為基準，隔離14天後期滿再送驗，當事人或許就能夠發現他被感染的事實，避免在這期間往返北部跟高雄的機會，而造成高雄這一波兩家庭群聚的感染事實。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。