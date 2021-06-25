麥當勞「薯條加大」一拆崩潰！店員揭真相：10幾年還在錯
台灣速食龍頭麥當勞時不時就會推出全新品項，加上堪稱無人能夠炸出同樣味道的「薯條」，深受不少民眾喜愛，因此不少人在購買套餐時，為了想要多吃薯條，就會選擇將套餐中薯升級為大薯。不過，近日就有網友分享自己升級大薯之後，回家一拆開讓他超崩潰，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-25 10:13:31｜2021-06-25 10:14:35
原PO在「爆怨2公社」貼文指出「現在的麥當勞是很缺薯條是嗎？兩個中薯跟一個大薯，裝成這樣，這個份量我真的不能接受，第一次來抱怨就是因為薯條裝不滿」只見貼出的照片，左邊兩盒是中薯，最右邊則是大薯，但仔細端看最右側的除了盒子比較大以外，量似乎相差不遠，讓人沒有感覺有任何升級感。
貼文一出，網友紛紛回應「還是喜歡買中薯」、「要吃還是會買中薯，每次都對大薯心灰意冷」；不過，也有不少內行人表示「剛炸起鍋的薯條是硬的，所以是滿滿的一盒，打包回家，因紙袋包裝悶出水氣，導致軟爛，就會有此現象，這是屬於正常的喔」、「鏟了10年小麥薯條的前員工路過，你的紙盒變形了，所以薯條掉下去了，感覺上份量應該是正常的」、「外帶紙盒變形+軟爛就會變這樣，我以為是常識，聽客人抱怨10幾年還是有人有錯誤概念...」。
而事實上，《NOWnews》曾報導，在麥當勞工作近三年的店員陳小姐表示「內用和外帶真的會影響薯條看起來的多寡，店員在鏟薯條時，肯定是依照顧客點的大小去鏟，不會少給，但如果是外帶回去食用，可能因為薯條軟掉，所以才會產生薯條加大加錢，份量卻沒加的錯覺，下次不仿可以試試看內用加大，一定升級有感，希望民眾不要再誤會。」（編輯：張嘉哲）