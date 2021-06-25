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吃炸雞會先「剝皮」嗎？問題引發雞皮之亂：根本邪教

▲網友詢問大家吃炸雞時會先剝皮嗎？問題一出引發熱議，兩極看法讓鄉民吵翻。（示意圖／取自pixabay）
▲網友詢問大家吃炸雞時會先剝皮嗎？問題一出引發熱議，兩極看法讓鄉民吵翻。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-25 12:27:37

在油鍋內炸得金黃酥脆、香氣四溢的炸雞是許多民眾的最愛，不過就有網友好奇詢問大家，吃炸雞時會先把雞皮剝掉再吃嗎？問題一出登時掀起熱議，剝皮派與不剝皮派網友吵翻， 更有人直呼「炸雞去皮吃根本來亂的！」

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原PO在PTT發文表示，想問問大家，吃「炸雞」時會把「雞皮」剝掉再吃嗎？原PO透露自己是不剝皮的那一派，覺得雞皮就是炸雞的精華，「就是要吃得爽才吃炸雞」，更強調自己都會把辣椒粉灑好灑滿，吃起來比較HIGH，體重的問題等以後再說。

▲炸雞。（示意圖／翻攝自
▲吃炸雞前會剝皮嗎？網友問題引發熱議。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
文章發佈後引發激辯，和原PO一樣認為雞皮是精華的網友紛紛留言回覆說，「炸雞不吃雞皮乾脆別吃了」、「炸雞不吃皮很假掰」、「喜歡皮＞肉，朋友怕胖不吃剝下來的我都吃掉」、「要剝皮幹嘛吃炸雞」、「去皮？唉，不懂得品嚐食物」、「只愛吃皮」、「我愛炸雞皮」、「不吃皮吃啥炸物，每次看到都覺得來亂的」。

不過也有不少網友認為，「有些炸雞一咬下去整塊都是脂肪的我就會丟掉」、「有的炸得不好，吸油吸到很油很噁的會剝掉」、「建議皮肉分離，酥皮很爽，但是一口下去如果炸皮的比例太高會取代肉的口感」、「我會剝，單純是為了可以每口肉都搭配到脆皮」、「我會把雞皮剝掉只吃肉，覺得那層吃了很容易胖就忍住不吃」。（編輯：倪浩軒）

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