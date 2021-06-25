台灣泡麵跟別國比如何？網指「這1點」輸慘 全場認了
泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。而台灣除了國產泡麵之外，進口泡麵也不少，消費者擁有多元選擇之餘，也不免會拿台灣泡麵來和其他國家的泡麵進行比較。就有網友詢問大家，「台灣的泡麵跟別國比，算好吃的嗎？」問題一出引發熱議，許多老饕分析台灣泡麵在「這1點」上面輸慘，但也有自己的優勢。
編輯中心/綜合報導
2021-06-25 14:53:11
該位網友在PTT發文，透露自己本身不常吃泡麵，所以別國的泡麵，諸如日本、韓國、東南亞各地等等的口味都沒吃過。但原PO指出發現到市面上進口泡麵越來越多，身邊也越來越多人買。於是好奇請教大家，「台灣的泡麵，跟國外的比算好吃嗎？」
網友紛紛在底下留言回覆說，「比中國的好吃，輸日本一點，輸韓國很多」、「日本種類超多，喜歡日本的」、「輸日韓的部分我覺得麵體輸比較多」、「印尼乾麵超好吃」、「韓國的麵體滿優秀的」、「覺得台灣泡麵有點弱，麵口感偏軟、口味也少」。
雖然每人主觀口味喜好不同，各地泡麵都擁有支持者，不過大多網友認為，台灣泡麵的「麵體」相較其他國家是比較弱的部分，而「料理包」則是台灣泡麵的強項。
另也有許多支持台灣泡麵的網友認為，「台灣是真的大部分熱水泡完就很好吃，日本得要用煮的比較對胃口」、「日韓泡麵蠻一般的」、「麵體輸日韓，但味道跟料倒是贏很多，尤其台酒的湯頭很厲害」。（編輯：倪浩軒）