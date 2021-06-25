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蘿蔔糕冷藏出現「千層縫隙」還能吃？內行秒解答：口感GG

▲有民眾發現，放在家中冰箱的蘿蔔糕，拿出來要料理時，發現糕體上出現「千層縫隙」，不禁疑惑是否還能吃？（圖／翻攝《爆系知識家》）
▲有民眾發現，放在家中冰箱的蘿蔔糕，拿出來要料理時，發現糕體上出現「千層縫隙」，不禁疑惑是否還能吃？（圖／翻攝《爆系知識家》）

編輯中心/綜合報導

2021-06-25 23:46:36

蘿蔔糕在台灣是隨處可見的美食，不少店家也有這道料理。不過就有民眾發現，放在家中冰箱的蘿蔔糕，拿出來要料理時，發現糕體上出現「千層縫隙」，不禁疑惑是否還能吃？問題立刻有過來人解答原因。

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原PO在臉書《爆系知識家》上發文提到，「6天前買了港式蘿蔔糕回家，當時開封完吃了一些就放入冷藏，今天一拿出來看發現包裝裡面有出水，但聞起來沒有怪味，卻出現好多小縫隙在上頭，請問變成這樣子還能吃嗎？」

▲蘿蔔糕（圖／翻攝《爆系知識家》）
▲不少內行人解釋蘿蔔糕的相關知識。（圖／翻攝《爆系知識家》）
畫面公開後立刻有網友回應解釋，「這情況看起來像是冷凍過，應該是你冷藏的溫度太低，包裝沒封好，凍乾了」、「冷凍過後，如果用煎的話會出水。口感上差很多，不好吃」、「這個真的會超難吃」、「碳水凍久晶化，等於膳食纖維變多，吃是沒問題，口感稍微不同」。

另外也有內行人點出其他面向，「看哪一種，冷藏跟冷凍的保存期限不同，冷藏蘿蔔糕比較新鮮但保存期短，冷凍的保存期長但口感跟鮮度不會比冷藏來的好，這是我個人比較過後的感覺」、「使用純在來米製作的蘿蔔糕，是不能冷凍保存的，因為蘿蔔糕經過冷凍的低溫存放，會讓蘿蔔糕中的水分冰晶變大，導致糕體變得鬆散，破壞食用時的口感，通常冷凍蘿蔔糕為了不讓冷凍影響到蘿蔔糕原本的口感，會在製作的時候加入抗凍澱粉等，確保蘿蔔糕在退冰之後還能保持軟嫩的口感」。（編輯：潘毅）

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