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吃完便當見底部8字！男崩潰「不早說」　眾驚：老闆很會

▲網友分享自己吃完便當之後，卻發現便當底部出現8個字。 （示意圖／圖自 flickr ）
▲網友分享自己吃完便當之後，卻發現便當底部出現8個字。 （示意圖／圖自 flickr ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-26 15:04:23

不少人忙於工作，為求方便三餐都會選擇到便當店或者自助餐店打發，因其菜色多元又不用自己下廚，簡單又方便。不過，近日就有網友分享自己吃了便當之後，結果發現底部出現8字警語，讓他哭笑不得，貼文曝光後，引發熱烈迴響。

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原PO在「爆廢公社公開版」貼文指出「不是啊，我吃完你才要講，怎麼不早說？」只見貼出的照片，是一個便當吃完的盒子，底部寫著「人瘦百搭，人胖白搭」，意即人只要身材纖瘦，搭配什麼衣服都好看；反之，人只要稍微豐腴，再多的衣物搭配都是白搭。

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▲網友發現吃完的便當，盒子底部有「人瘦百搭，人胖白搭」8字警語。（圖/爆廢公社公開版）
貼文曝光之後，不少網友紛紛笑翻回應「好可惡XD真的太糟蹋人哈哈」、「好壞的便當盒」、「這應該要印在蓋子上面吧！印在下面都吃完一整個了」、「便當熱量確實很高...少吃為妙」、「便當熱量高也是事實，但吃完一整個看到這句真的尷尬XD」、「就吃完這盒後，提醒你要減肥」、「店家知曉便當熱量高，善意提醒，給一個推」、「老闆真的很會」、「老闆真的幽默啦！很會做行銷，也提醒客人要健康」。

而事實上，便當上面的警語還真的不是講假的！根據國民健康署官網顯示，一個便當的熱量普遍超過800大卡，有的甚至逼近一千大卡，例如三寶飯吃完一個就有960大卡；炸排骨便當也有925大卡，另外許多人愛吃的炸雞腿便當也有810大卡的熱量，民眾還是要依照自己的每日卡路里攝取量，妥善安排飲食，才能保有健康的體態！（編輯：張嘉哲）

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