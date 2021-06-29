NOW早報／男嚐「神秘蔬菜」驚艷！老饕嗨了：不輸空心菜

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原PO於臉書社團《爆系知識家》上發文，表示「請教一下板上的大大，這是什麼菜呢？」隨後他便貼出一系列照片，他坦言從出生以來是第一次吃到，「口感驚為天人，有點黏黏滑滑的，莖也很軟」，其美味程度甚至讓他大讚「屌打地瓜葉、空心菜、芥藍菜、川七、小白菜...」，最後他因好奇該蔬菜的名稱，而發文尋求大家解答。
問題一曝光後，就有不少網友指出正是「皇宮菜」，直言「皇宮菜！我的最愛！產季多在秋冬...」「皇宮菜，老人家說顧胃」、「皇宮菜，我家只有我1人敢吃。」「最好吃的皇宮菜」、「皇宮菜，很好吃」、「皇宮菜自己種下個雨長了好多好多採不完」、「皇宮菜，但沒有你講的那麼誇張吧，你講的其他那些菜也都很讚啊！」「好吃，每天上桌的菜」。
今日天氣／全台灣天氣晴朗！中南部午後嚴防強降雨！
中央氣象局表示，今（29）日因西南風影響，苗栗以南仍易有間歇性的陣雨或雷雨，中南部出現短延時強降雨及局部大雨的機率仍較高，請多留意，其他地區大多為多雲到晴，午後局部地區有短暫雷陣雨並伴隨較大雨勢，山區機率較高；溫度方面，中南部高溫在31度左右，北部及東半部約32至34度，花東縱谷一帶仍有36度左右高溫出現的可能，東南部有機會出現焚風，天氣悶熱請多補充水分。
7/12三級解封有望？陳時中：參考國外規劃「降級指引」
國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，（28）日再度召開疫情記者會，公布國內新增60例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增3例死亡個案。針對近日確診案件數減少，指揮官陳時中表示，確實有觀察到發病病例正在往下走，有牽連的縣市也比較少。
針對媒體追問，是否現在有開始討論解除三級的條件？對此陳時中回應，在這兩個禮拜，這段期間要把相關指引完成，會針對各行各業，像是市場、批發、夜市等發佈指引，然後看大家遵從狀況，也會參考國外降級的指標，跟專家來做討論，目前是照這樣規劃來進行，陳強調，案件數相對比較少了，重要還是相關準備工作能做完全。
台灣也有訂！AZ藥廠：7月初將向東南亞國家出貨疫苗
新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，疫苗被認為是疫情解方，但不少藥廠供貨不及、延誤出貨，許多國家也出現「疫苗荒」問題。 阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）28日宣布，在經歷區域生產和運輸的初期延誤後，可以依照時間表出貨給東南亞國家。根據了解，菲律賓、馬來西亞，以及台灣都有受到延誤交付的影響，但供貨細節尚未透露。
根據《路透社》報導，阿斯特捷利康藥廠表示，泰國當地有生產AZ疫苗，並將在本月如期獲得預定的600萬劑疫苗，預定將於7月開始向其他東南亞國家出貨。
搭台鐵目睹「車廂爆滿」！他愣：比上週多 網無奈吐實情
台灣近日傳出印度Delta變種病毒株入侵，（28）日原為三級疫情警戒解封日，但日前中央流行疫情指揮中心才宣布將延長至7月12日，是否還會再延長或是能順利降級成為不少台灣人關心的消息。不過原訂解封這天，卻有民眾發現上下班通勤車廂竟出現滿滿人潮，幾乎回到了三級警戒前的人潮，這也讓他傻眼提問「是不是解除3級有望了？」。
這名網友在論壇PTT發文提到，根據自己這三個禮拜上班通勤的觀察，搭車過程中可以發現從三個禮拜前就慢慢出現了人潮，這個星期一搭車乘客更比上周還多，幾乎站滿整節車廂，人流量甚至可以五月前的平日人潮，這也讓他納悶「是不是解除3級有望了？」
不過貼文曝光後不少網友也回應該篇文章，許多上班族無奈表示「正常啊，尤其對號車又減班，想買車票坐也沒辦法了」、「生活無虞，誰想冒風險啊」，另外也有民眾點出許多公司企業當時也跟著中央流行疫情指揮中心訂下取消在家上班的政策，「公司很多都解封了，全員召回」、「這週居家上班人數只會少不會多，很正常吧」、「一堆公司已經取消分流和居家」。
汪小菲40歲生日「大S靜悄悄」 婆婆錄影洩夫妻關係
大S、汪小菲婚變風波讓外界看得霧煞煞，（27）日是汪小菲40歲生日，大S社群網站皆未更新，對老公沒有進一步的慶生舉動，倒是婆婆張蘭錄製影片，祝福汪小菲生日快樂，影片中張蘭說：「現在你有了美麗的妻子，一雙可愛的兒女，媽媽也感到很幸福。」一番話可以解讀出，大S仍是汪小菲老婆，尚未走到離婚那一步。
張蘭為汪小菲送上祝福，錄影公開對外說：「今天對40歲的你，我的兒我的汪小菲，媽媽想說謝謝你，你長大過程的點點滴滴，都讓我特別難忘，你是特別善良優秀的兒子，媽媽以你為傲，現在你有了美麗的妻子，一雙可愛的兒女，媽媽也感到很幸福。」在張蘭眼中，仍將大S認定為汪小菲「美麗的妻子」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。