鹹酥雞買「這物」貴爆！女拆開臉綠　內行揭真相：沒騙妳

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貼文一出，網友紛紛回應「現在非常貴，如果你這樣子買還加外送的價錢真的有便宜」、「現在四季豆超貴....這份量很正常了，沒騙你錢」、「現在零售價一公斤有到200以上喔，其實這樣算正常了」、「哈哈你在切一半就有24根XD看起來會划算一點」、「現在青菜很貴，四季豆那天去市場買，沒幾根也是一百多」、「你可能不知道老闆這樣還虧錢！老闆肯賣就很佛心了！四季豆一斤飆到120-130元以上，他給你12根成本應該至少20元」。
而也有賣炸物的店家出面回應「是的，炸四季豆跟玉米筍都一樣，成本很貴，事實上是，蔬菜都不便宜，而且你這不是12根，是六根對折，基本上我會30$給7根到9根對折，所以所以我老婆說我在做慈善，想想自己這樣做也是挺蠢的哈哈，但客人吃得開心最重要」。
而根據《當季好蔬果》官網顯示，最近四季豆的菜價確實比起以往偏高，尤其在近期，一公斤的零售成交均價價衝到72元，是截至今年目前為止的第二高點。而至於為何最近菜價飆漲，則是因為中南部不少地區在六月中旬下大雨，不少菜園都淹水，才導致蔬果類嚴重受到影響；不過農委會農糧署副署長姚志旺日前也表示，這屬於短期現象，並非所有菜區都全面受害，消費者不用恐慌，菜價會逐漸恢復市場原本均價。