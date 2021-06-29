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鹹酥雞買「這物」貴爆！女拆開臉綠　內行揭真相：沒騙妳

▲台灣的小吃「鹹酥雞」炸得金黃酥脆，灑上胡椒粉再搭上九層塔香氣逼人，深受不少民眾喜愛。（示意圖／讀者提供）
▲台灣的小吃「鹹酥雞」炸得金黃酥脆，灑上胡椒粉再搭上九層塔香氣逼人，深受不少民眾喜愛。（示意圖／讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2021-06-29 08:17:06

台灣的小吃「鹹酥雞」炸得金黃酥脆，灑上胡椒粉再搭上九層塔香氣逼人，深受不少民眾喜愛，更是許多人的宵夜首選，而鹹酥雞攤的食材種類百百種，每種都有其愛好者。不過，近日就有網友分享自己購買鹹酥雞攤的「一物」，拆開之後讓她非常傻眼，引發熱議。

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原PO在「爆怨2公社」貼文指出「現在南投的外送物價有這麼高嗎？40元的炸四季豆就只有12根？打開真的傻眼到爆炸」只見貼出的照片，一包40元的四季豆就只有12條，還有特別小條的硬是湊成一條，讓原PO一拆開瞬間臉垮掉。

▲網友分享自己購買的鹹酥雞四季豆份量非常少，讓她很傻眼。（圖/爆怨2公社）
▲網友分享自己購買的鹹酥雞四季豆份量非常少，讓她很傻眼。（圖/爆怨2公社）
貼文一出，網友紛紛回應「現在非常貴，如果你這樣子買還加外送的價錢真的有便宜」、「現在四季豆超貴....這份量很正常了，沒騙你錢」、「現在零售價一公斤有到200以上喔，其實這樣算正常了」、「哈哈你在切一半就有24根XD看起來會划算一點」、「現在青菜很貴，四季豆那天去市場買，沒幾根也是一百多」、「你可能不知道老闆這樣還虧錢！老闆肯賣就很佛心了！四季豆一斤飆到120-130元以上，他給你12根成本應該至少20元」。

而也有賣炸物的店家出面回應「是的，炸四季豆跟玉米筍都一樣，成本很貴，事實上是，蔬菜都不便宜，而且你這不是12根，是六根對折，基本上我會30$給7根到9根對折，所以所以我老婆說我在做慈善，想想自己這樣做也是挺蠢的哈哈，但客人吃得開心最重要」。

而根據《當季好蔬果》官網顯示，最近四季豆的菜價確實比起以往偏高，尤其在近期，一公斤的零售成交均價價衝到72元，是截至今年目前為止的第二高點。而至於為何最近菜價飆漲，則是因為中南部不少地區在六月中旬下大雨，不少菜園都淹水，才導致蔬果類嚴重受到影響；不過農委會農糧署副署長姚志旺日前也表示，這屬於短期現象，並非所有菜區都全面受害，消費者不用恐慌，菜價會逐漸恢復市場原本均價。

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
89.29%10.71%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
76.92%23.08%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
11.11%88.89%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.66%94.34%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
65.61%34.39%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.89%67.11%
2021-06-25-2021-06-28
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

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