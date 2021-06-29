炒飯該加醬油或撒鹽？內行曝「絕神搭配」：又鮮又香超讚

許多人喜歡自製炒飯來飽餐一頓，除了可以加入自己喜歡的各種配料，烹飪方法也較為簡單，不過，這道料理看似不容易失敗，其實卻蘊含不少巧思。一名網友就在PTT提問「炒飯加醬油還是撒鹽好？」釣出專業吃貨分享「絕神搭配」，大讚「又鮮又香非常棒！」

我是廣告 請繼續往下閱讀

原PO在PTT八卦板以「

炒飯加醬油還是撒鹽好？

」為題發文，他表示，一般來說，普遍的炒飯都會加醬油來增添醬香味，市井小餐館較常出現這類炒飯，但也有些炒飯是不加醬油，改用鹽調味的，他認為，這兩種調味方法各有千秋，都蠻好吃，並好奇詢問大家「是偏愛加醬油的還是撒鹽的呢？都幾？」

▲一名網友在PTT提問「炒飯加醬油還是撒鹽好？」釣出專業吃貨分享「絕神搭配」，大讚「又鮮又香非常棒！」（圖／翻攝自PTT）

問題一出，立刻掀起討論，大家紛紛留言「都加，醬油給一股香味，鹽巴調鹹度」、「這很看個人口味跟配料吧！我是都喜歡，像肉類我喜歡醬油調味，海鮮跟蛋炒飯就鹽」、「灑鹽要炒的技術好才能這樣做」、「炒飯不是就是要加醬油嗎? 不能想像沒醬油的炒飯」、「蕃茄醬才是王道！」「鹽調味，醬油嗆一下鍋邊增香味」、「醬油要炒的粒粒分明較難，鹽比較好炒，香氣不同」、「醬油是上色用吧！」

另也有內行分享自身喜好，直指「我炒飯都不加鹽巴、醬油，改加

番茄醬

跟

五顆蛋

提味，又鮮又香，但就略酸，這兩個配起來非常棒，最好是加點蔥花。」（編輯：許苡晴）