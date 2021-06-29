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請顧客「量額溫」遭客訴！原因讓她氣炸：要我鞠躬哈腰嗎

▲有店員抱怨，自己要求客人配合量額溫，沒想到因此遭到客訴。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有店員抱怨，自己要求客人配合量額溫，沒想到因此遭到客訴。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-29 13:15:49

台灣疫情尚未平息，因此民眾進入店家都要實聯 制、量測體溫，落實防疫措施。不過，就有店員抱怨，她在上班時要求一位客人量額溫，卻因此被對方客訴，當她得知原因後，憤怒大罵「會不會太誇張！」貼文一出也引起熱烈討論。

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原PO在《爆怨2公社》表示，她為了配合防疫措施，都會要求踏入店內的客人量額溫，但卻有位奧客因此客訴她，原因竟是「她要求客人量測額溫的音調，讓人不舒服」，這讓她瞬間氣炸，忍不住大罵「就因為一句『要量額溫喔』，請妳量個額溫就要被客訴，難道我還要鞠躬哈腰？」

原PO指出，雖然一句話的音調不同，很多人聽會有不一樣的感受，但大多數的客人都會乖乖配合量額溫，「妳只因為聽起來覺得不舒適，所以客訴我，會不會太誇張！」最後也無奈的說「我真的覺得太扯，要不妳好好在家，都別出門算了，真的是讓我覺得妳的心太醜陋！」

▲原PO透露，客訴的原因竟是「客人覺得她的音調讓人不舒服」，讓她聽了相當氣憤。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《unsplash》
▲原PO透露，客訴的原因竟是「客人覺得她的音調讓人不舒服」，讓她聽了相當氣憤。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《unsplash》 ）
許多網友看完也紛紛傻眼，「這客訴的理由會不會太瞎…」、「很正常吧，很多那種自以為的」、「真的很過份！什麼人都有」、「會不會是因為你忘記用酒精噴她嘴巴，幫她的嘴巴消毒，所以她才那麼生氣」、「越來越多奧客傾巢而出了…辛苦你了」、「他們這些奧客，理由一堆」、「不想量額溫？那就改量…」。

另外，也有不少人分享自身經歷，「防疫日常：蛤？實名制，我在這裡住15、6年了，你們的老顧客欸，大家都認得我，你新來的喔，口罩喔，抱歉忘記帶，可以給我一個嗎？蛤！沒有喔，那我怎買東西阿，不管我今天就是要進去買，你們給我想辦法」、「還有那種全家都來，只有一個掃實聯制，說我代表整家人啊」、「我們是蛋糕店，拿出蛋糕，請客人戴上口罩口水會噴濺，結果也被客訴」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
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滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
8.47%91.53%
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