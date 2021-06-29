請顧客「量額溫」遭客訴！原因讓她氣炸：要我鞠躬哈腰嗎

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原PO指出，雖然一句話的音調不同，很多人聽會有不一樣的感受，但大多數的客人都會乖乖配合量額溫，「妳只因為聽起來覺得不舒適，所以客訴我，會不會太誇張！」最後也無奈的說「我真的覺得太扯，要不妳好好在家，都別出門算了，真的是讓我覺得妳的心太醜陋！」
許多網友看完也紛紛傻眼，「這客訴的理由會不會太瞎…」、「很正常吧，很多那種自以為的」、「真的很過份！什麼人都有」、「會不會是因為你忘記用酒精噴她嘴巴，幫她的嘴巴消毒，所以她才那麼生氣」、「越來越多奧客傾巢而出了…辛苦你了」、「他們這些奧客，理由一堆」、「不想量額溫？那就改量…」。
另外，也有不少人分享自身經歷，「防疫日常：蛤？實名制，我在這裡住15、6年了，你們的老顧客欸，大家都認得我，你新來的喔，口罩喔，抱歉忘記帶，可以給我一個嗎？蛤！沒有喔，那我怎買東西阿，不管我今天就是要進去買，你們給我想辦法」、「還有那種全家都來，只有一個掃實聯制，說我代表整家人啊」、「我們是蛋糕店，拿出蛋糕，請客人戴上口罩口水會噴濺，結果也被客訴」。（編輯：許智超）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。