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鮪魚罐頭一開封就有「小黑點」！女苦惱求助　專家揭真相

▲有網友剛開封鮪魚罐頭，發現內部有些小黑點出現。（圖／翻攝《爆系知識家》）
▲有網友剛開封鮪魚罐頭，發現內部有些小黑點出現。（圖／翻攝《爆系知識家》）

編輯中心/綜合報導

2021-06-29 22:33:46

台灣全國三級警戒延長至7月12日，一些民眾也購買不少方便保存的泡麵、罐頭等等食物。就有網友近期在打開鮪魚罐頭食用時，意外發現魚肉上有幾塊小黑點，好奇是否還能食用？文章也掀起熱烈討論，過去也有專家做過相關問題的解答。

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一位網友在臉書《爆系知識家》上發文提到，「剛開起來的鮪魚罐頭，吃到一半才發現有很多小黑點，吃起來雖然沒有異味，但請問這樣是正常的嗎？以前吃鮪魚罐頭都沒發現過」。

▲防疫期「罐頭開封後」怎保存？專家解答了。（示意圖／取自pixabay
▲因為防疫的關係，不少民眾偏好購買保存方便的罐頭。（示意圖／取自pixabay ）
畫面曝光也引發討論，不少網友也紛紛推測「可能是放血沒有完全的積血？」「撈掉就好了，有可能是血管或是魚肉某部份都會有偏深色的肉」、「魚肉含有大量的含硫胺基酸和蛋白質，在殺菌時分解產生硫化氫，和罐頭的錫銅反應生成褐色或黑紫色的硫化錫，若與鐵反應則生成黑色的硫化鐵而變黑」。

▲有網友剛開封鮪魚罐頭，發現內部有些小黑點出現。（圖／翻攝《爆系知識家》）
▲有網友剛開封鮪魚罐頭，發現內部有些小黑點出現。（圖／翻攝《爆系知識家》）
根據《農委會水產試驗所》的「漁業問答專區」中的文章說明，魚肉罐頭「食用前」黑變可能原因為，「魚肉中若有含硫胺基酸，在罐頭殺菌過程會產生硫化氫，與罐壁的錫反應產生褐色或黑紫色的硫化錫；若與鐵反應則生成黑色的硫化鐵而導致罐頭內變黑」，另外若是在魚肉罐頭「開封後」才出現黑變現象，則可能為取用之器皿造成罐頭污染以及食用後保存條件不當，造成魚肉罐頭發霉，而產生黑變之情形。（編輯：潘毅）

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