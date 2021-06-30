哪種壽司最好吃？全場激推「銷魂口味」：驚為天人有夠讚

日式壽司口感清爽，口味變化又豐富，從海鮮、肉類、蔬食到甜味皆有，深受不少民眾喜愛。而近日有網友就好奇在PTT詢問大家「最喜歡什麼壽司？」結果全場答案幾乎一面倒，紛紛激推「銷魂口味」，大讚「驚為天人！有夠讚」。

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原PO在

PTT女孩板

發表示，比起火鍋或烤肉這些燙得要死的食物，涼涼的日式料理還是比較對他的胃，他透露，自己最喜歡的就是壽司，不管是軍艦壽司或生魚片壽司都愛，他並好奇詢問大家「如果只能選一種壽司，會選哪一種壽司呢？現在想到的選手有：炙燒焦糖鮭魚壽司、鮪魚壽司、醋烤鯖魚壽司」，他更忍不住直呼「好想出國吃日本的鮪魚壽司阿...」

▲近日有網友好奇在PTT詢問大家「最喜歡什麼壽司？」結果全場答案幾乎一面倒，紛紛激推「銷魂口味」，大讚「驚為天人！有夠讚」。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，許多老饕一致狂推「

鮭魚口味

」，紛紛留言「炙燒焦糖鮭魚讚讚」、「鮭魚系列全部」、「炙燒焦糖鮭魚，驚為天人！有夠讚」、「炙燒鮭魚第一名」、「只要是鮭魚都喜歡」、「炙燒焦糖鮭魚真的超好吃！」「鮭魚無誤」、「鮭魚鮭魚鮭魚，各種鮭魚」。

另還有網友直指「比目魚大推！」「肉鬆壽司，但是一直被嫌」、「松葉蟹軍艦也不錯吃」、「以前喜歡吃一些上面好料的壽司，炙燒那類，但現在覺得好吃的豆皮壽司最好吃」、「炙燒系列，章魚也喜歡」、「豆皮壽司！」「生魚片的都愛啊啊啊啊啊」、「比目魚、炙燒鴨肝吃過一次驚為天人」。（編輯：許苡晴）