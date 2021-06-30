COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

哪種壽司最好吃？全場激推「銷魂口味」：驚為天人有夠讚

▲近日有網友好奇在PTT詢問大家「最喜歡什麼壽司？」結果全場答案幾乎一面倒，紛紛激推「銷魂口味」，大讚「驚為天人！有夠讚」。（示意圖／取自pixabay）
▲近日有網友好奇在PTT詢問大家「最喜歡什麼壽司？」結果全場答案幾乎一面倒，紛紛激推「銷魂口味」，大讚「驚為天人！有夠讚」。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-30 07:33:02

日式壽司口感清爽，口味變化又豐富，從海鮮、肉類、蔬食到甜味皆有，深受不少民眾喜愛。而近日有網友就好奇在PTT詢問大家「最喜歡什麼壽司？」結果全場答案幾乎一面倒，紛紛激推「銷魂口味」，大讚「驚為天人！有夠讚」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT女孩板發表示，比起火鍋或烤肉這些燙得要死的食物，涼涼的日式料理還是比較對他的胃，他透露，自己最喜歡的就是壽司，不管是軍艦壽司或生魚片壽司都愛，他並好奇詢問大家「如果只能選一種壽司，會選哪一種壽司呢？現在想到的選手有：炙燒焦糖鮭魚壽司、鮪魚壽司、醋烤鯖魚壽司」，他更忍不住直呼「好想出國吃日本的鮪魚壽司阿...」

▲近日有網友好奇在PTT詢問大家「最喜歡什麼壽司？」結果全場答案幾乎一面倒，紛紛激推「銷魂口味」，大讚「驚為天人！有夠讚」。（圖／翻攝自PTT）
▲近日有網友好奇在PTT詢問大家「最喜歡什麼壽司？」結果全場答案幾乎一面倒，紛紛激推「銷魂口味」，大讚「驚為天人！有夠讚」。（圖／翻攝自PTT）
問題一出，許多老饕一致狂推「鮭魚口味」，紛紛留言「炙燒焦糖鮭魚讚讚」、「鮭魚系列全部」、「炙燒焦糖鮭魚，驚為天人！有夠讚」、「炙燒鮭魚第一名」、「只要是鮭魚都喜歡」、「炙燒焦糖鮭魚真的超好吃！」「鮭魚無誤」、「鮭魚鮭魚鮭魚，各種鮭魚」。

另還有網友直指「比目魚大推！」「肉鬆壽司，但是一直被嫌」、「松葉蟹軍艦也不錯吃」、「以前喜歡吃一些上面好料的壽司，炙燒那類，但現在覺得好吃的豆皮壽司最好吃」、「炙燒系列，章魚也喜歡」、「豆皮壽司！」「生魚片的都愛啊啊啊啊啊」、「比目魚、炙燒鴨肝吃過一次驚為天人」。（編輯：許苡晴）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
23.08%76.92%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.41%8.59%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
81.82%18.18%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.09%90.91%
2021-06-28-2021-07-01
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
即時
推薦閱讀