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媽炸地瓜球爽吃！咬一口愣住　內行秒揪2關鍵：夜市有教

▲網友分享在家自製地瓜球，但咬一口之後讓他非常崩潰，貼文引發熱議。（圖/廚藝公社）
▲網友分享在家自製地瓜球，但咬一口之後讓他非常崩潰，貼文引發熱議。（圖/廚藝公社）

編輯中心/綜合報導

2021-06-30 15:51:57

不少食物在各地都有不同的料理方式，每個人的口味也都不盡相同，而深受各個族群喜愛的國民美食「地瓜球」，可以說是在夜市必買的小吃，不過現在因應疫情，全國處於三級防疫警戒，不少地瓜球的攤販都休息沒賣。而近日，就有民眾分享自己在家自製地瓜球，但炸完後咬一口卻讓她無言，貼文引發熱議。

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原PO在「廚藝公社」貼文指出「壓了5到6次，每次都有膨脹，但怎麼空心不起來，是地瓜太多粉太少嗎？」只見貼出的照片，咬過一口的地瓜球裡面是滿滿的實心內餡，跟我們一般在夜市買到的空心地瓜球不太一樣，讓人好奇到底是哪個環節出了問題。

▲網友試吃自製地瓜球，但卻發現有內餡，跟夜市賣的空心地瓜球不同。（圖/廚藝公社）
▲網友試吃自製地瓜球，但卻發現有內餡，跟夜市賣的空心地瓜球不同。（圖/廚藝公社）
貼文一出，不少網友紛紛回應「現在在家已經可以做地瓜球了是不是....疫情後要出來賣？」、「我之前炸也是每一顆都實心的＝＝」、「我也是炸出來覺得裡面太多餡了，我想要空心的，我也不知道哪裡有問題」、「想要空心的+1但不知道怎麼用」、「上次媽媽試做也是整顆都料，跪求空心的怎麼做」。

而就有內行網友點出問題「你壓得不夠多次」、「油一定要蓋過地瓜球喔，然後按壓次數可以多一點」、「我看夜市都壓十幾次...照著做就對了」、「炸到定型後再開始壓，分次壓就會膨脹了」、「油要記得多，放下去後轉中火，炸到膨脹之後開大火開始壓，多壓幾次就會膨脹囉」、「地瓜球浮起就可以開始壓，壓太慢也會導致無法空心，快狠準」、「冷油下鍋慢慢等他浮起來後，再開始壓，夜市常看人家在炸，都有教XD」（編輯：張嘉哲）

▲不少網友傳授秘訣，在炸地瓜球要記得壓，地瓜球才會膨脹變成空心。（圖/廚藝公社）
▲不少網友傳授秘訣，在炸地瓜球要記得壓，地瓜球才會膨脹變成空心。（圖/廚藝公社）
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