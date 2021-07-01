COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

房市／低總價房隱藏成本　購屋前算清楚

▲低總價物件通常屋齡老或地點較遠離市區，購屋前要先評估隱藏的成本。（圖／NOWnews資料照片）
▲低總價物件通常屋齡老或地點較遠離市區，購屋前要先評估隱藏的成本。（圖／NOWnews資料照片）

生活財經中心/綜合報導

2021-07-01 08:30:00

房價高漲，對於預算有限的小資族來說，「低總價」物件經常是購屋偏好的條件之一。但房市專家提醒，常見低總價的房子包括屋齡偏高的中古屋、地點位在蛋白甚至蛋殼區、坪數比較小等，即使購屋總價低，但後續可能有貸款成數較低、需裝潢翻新、通勤所需的金錢與時間成本、沒有長輩後援能幫忙帶小孩等問題，這些「隱藏成本」，購屋前都建議一併列入考量。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友表示，礙於頭期款有限但又希望住在市區，因此鎖定屋齡3、40年以上的公寓，這樣的考量是否合適？未料，有網友回應卻說，如果手中現金有限，反而不建議買太老的房子，一來貸款成數可能不足8成，拉高頭期款需求，二來入住後勢必得再花一筆現金裝潢翻新。

對此，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，購屋的成本可以分成三個部分來看，建議買方綜合本身現金多寡、空間使用需求、心儀房子的條件等加以考量。首先是「買房子本身的成本」，雖然低總價物件負擔較輕，但當房屋太老、地點太偏，可能就有貸款成數不夠的問題，買方自備的頭期款需要比較多。

其次則是「持有期間的成本」，徐佳馨舉例，包括裝潢、翻新等，通常屋齡偏高的中古屋，也需要花較多這部分的現金，此外，機械車位雖然會讓房屋總價比較低，但後續的維護與保管費用，也必須列入持有成本中；第三，則是「個人造成的成本」，例如搬到蛋白或蛋殼區，後續通勤的時間及金錢成本，或是因離娘家、婆家長輩較遠，長輩日後無法幫忙照顧小孩，因此托育的費用也要算在內。

信義房屋文心中清店店長謝明哲更進一步說明，低總價房子所隱藏的成本，最常見就是屋齡偏高的中古屋，由於中古屋通常具有室內坪數比較實在、地點較好、總價相對可負擔等優勢，仍受不少買方青睞，唯通常25、30年以上的房子，經年累月使用且風吹日曬，難免有磁磚膨脹、滲漏水、管線不通等問題，這些都必須花現金修繕。另外，有些房子總價比較低，但社區的維護管理、住戶向心力，乃至於社區坐落位置的大環境，可能較需要觀察，也是建議消費者購屋前可以多加留意之處。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
86.49%13.51%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.22%82.78%
2021-06-29-2021-07-03

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
92.19%7.81%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
84.62%15.38%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.24%90.76%
2021-06-28-2021-07-01
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀