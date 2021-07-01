房市／低總價房隱藏成本　購屋前算清楚

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對此，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，購屋的成本可以分成三個部分來看，建議買方綜合本身現金多寡、空間使用需求、心儀房子的條件等加以考量。首先是「買房子本身的成本」，雖然低總價物件負擔較輕，但當房屋太老、地點太偏，可能就有貸款成數不夠的問題，買方自備的頭期款需要比較多。
其次則是「持有期間的成本」，徐佳馨舉例，包括裝潢、翻新等，通常屋齡偏高的中古屋，也需要花較多這部分的現金，此外，機械車位雖然會讓房屋總價比較低，但後續的維護與保管費用，也必須列入持有成本中；第三，則是「個人造成的成本」，例如搬到蛋白或蛋殼區，後續通勤的時間及金錢成本，或是因離娘家、婆家長輩較遠，長輩日後無法幫忙照顧小孩，因此托育的費用也要算在內。
信義房屋文心中清店店長謝明哲更進一步說明，低總價房子所隱藏的成本，最常見就是屋齡偏高的中古屋，由於中古屋通常具有室內坪數比較實在、地點較好、總價相對可負擔等優勢，仍受不少買方青睞，唯通常25、30年以上的房子，經年累月使用且風吹日曬，難免有磁磚膨脹、滲漏水、管線不通等問題，這些都必須花現金修繕。另外，有些房子總價比較低，但社區的維護管理、住戶向心力，乃至於社區坐落位置的大環境，可能較需要觀察，也是建議消費者購屋前可以多加留意之處。