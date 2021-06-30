中天裁罰發回更審 NCC：跟諮詢會議結果不同非首例
（中央社記者蘇思云台北30日電）中天新聞台2019年報導「異相？！三市長合體 天空出現鳳凰展翅雲朵」，被NCC開罰新台幣40萬元，北高行認為中天上訴有理，發回地方法院更審。NCC表示，外部諮詢會議跟委員會決議不同並非首例，裁罰仍以委員會通盤考量為主。
中天新聞台在2019年2月18日播出「異相？！三市長合體 天空出現『鳳凰展翅』雲朵」報導，國家通訊傳播委員會（NCC）在848次委員會議決議，認為報導違反衛星廣播電視法的公序良俗與事實查證原則，開罰40萬元。中天不服，提告抗罰，一審敗訴後再上訴台北高等行政法院。
北高行審理後決議，認為NCC外部的節目廣告諮詢會議中，有16名委員出席，其中9人建議「發函改進」，3人建議「不予處理」，4人認為違法，因此最後決議「發函改進」。不過，NCC委員會審議時擷取少數外部委員意見，也沒說明為何不採取諮詢會議建議處理方式，北高行認為原一審沒有釐清此部分，認定原判決廢棄，將發回更審。
NCC副主委暨發言人翁柏宗今天回應，在廣播電視節目廣告諮詢會議設置要點內容有提到，外部諮詢會議的意見，是提供NCC委員會議審議參考。但最後裁罰與否，還是NCC委員會議通盤審酌，判斷製播內容等因素做出決議。
翁柏宗指出，本案也不是外部節目廣告諮詢會議第一次跟委員會決議不同，也曾經有諮詢會議建議開罰，但委員會審議後認為不罰的案例。
至於北高行把本案發回更審，NCC表示，會再整理資料，配合地方法院就本案進行審理。（編輯：楊蘭軒）1100630