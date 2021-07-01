白冰糖和黃冰糖有啥差？用途大不同！做紅燒肉要用「它」

冰糖是一種經過高溫提煉的蔗糖，外觀晶瑩潔白或呈淡黃色，不少人會在煮甜湯時加入冰糖，或是利用冰糖來為菜餚調色、提味。而白色冰糖與黃色冰糖有何差別呢？近日搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就指出，其實冰糖的選擇非常重要，選錯冰糖等於浪費食材，她並分享兩者的區別與用途。

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《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，常見的冰糖有白色和黃色兩種，而這兩者到底有什麼差別呢？她直言「區別很大」，並分享3大不同點。

1.冰糖的顏色不同

黃色冰糖為老冰糖，主要是在生產製作的過程中，冰糖未過濾掉裡面的雜質，因此黃冰糖呈現原本冰糖的顏色；白色冰糖則是冰糖經過提煉和過濾，將冰糖原本的雜質濾掉，所以看到的冰糖顏色非常潔白，看起來很晶瑩剔透。





▲白冰糖與黃冰糖究竟有何差別？搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就分享兩者的區別與用途。（圖／取自pixabay）

▲若是用來煮甜湯，建議選擇黃冰糖，如果是做紅燒肉和熱菜，則可使用白冰糖來提味或調色。（圖／取自pixabay）

2.兩者的口感不同





黃冰糖和白冰糖的口感不太一樣，白冰糖是經過提煉的，比起黃冰糖，白冰糖要更不甜一些，不過，白冰糖的香味比黃冰糖高，若是用來煮甜湯，建議選擇黃色冰糖，如果是做紅燒肉和熱菜，則可使用白冰糖來提味或調色，增強肉質的口感，讓菜餚更香更美味。





3.兩者的營養價值不同





由於黃冰糖和白冰糖的生產工藝不盡相同，前者的價值是最天然的，保留了原本的營養，後者則去掉一些雜質，同時也流失部分營養，相比而言，黃冰糖營養價值更高，若想要燉湯，建議用黃色冰糖，如果想幫食材上色，記得選用白色冰糖。（編輯：許苡晴）



