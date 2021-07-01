COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

泡麵一哥換人當？「1系列」老被遺忘　眾讚：完全沒對手

▲泡麵因其便利且便宜的特性，成為不少人正餐以及宵夜的首選。（示意圖／翻攝photoAC）
▲泡麵因其便利且便宜的特性，成為不少人正餐以及宵夜的首選。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-07-01 10:45:21

泡麵因其便利且便宜的特性，成為不少人正餐以及宵夜的首選，而根據台灣人最常購買且喜愛的泡麵，包括統一肉燥麵、維力炸醬麵、花雕雞麵、滿漢大餐都是榜上有名。但近日，就有網友發現泡麵有「1系列」比較少人買，但吃起來完全不輸榜單上的泡麵，引發討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT貼文指出「跟競爭激烈的葷食泡麵相比，素食泡麵感覺就是個沒什麼對手的世界，因為真的比較少人在買，仔細想想大概也就只有隨緣，其實種類也不少，例如有推出泰式酸辣麵好像也很受歡迎的樣子，還有查到加入辣豆腐乳的乾麵，看起來都很不錯」。

▲網友分享朋友送給自己的「隨緣泡麵」，表示因為是素食泡麵，自己第一次嘗試，覺得味道頗佳。（塗/美食公社）
▲網友表示台灣素食泡麵容易被遺忘，但其味道都不輸葷食泡麵。（圖/美食公社）
貼文一出，網友紛紛回應「香菇魷魚羹超好吃」、「隨緣真的好吃沒錯啊，我不吃素都覺得好吃」、「內行才買隨緣的，真的夠低調」、「隨緣香菇素麵真的猛」、「香菇素麵意外的好吃，不知道為什麼明明是全素也可以這麽好吃」、「只有隨緣這品牌一直努力吃這塊」、「素食泡麵基本上很少人買，但應該真的說沒對手，也確實好吃」。

另外，也有不少網友推薦其他款素食泡麵「維力素食味道一樣，湯還更好喝」、「素飄香的麻辣口味，一吃回不去」、「素飄香的麻辣口味真的好吃」、「素飄香麻辣燙那款真的好吃，自己加一堆料下去煮，超爽」、「味王的巧素齋也很不錯」、「其實市售素食泡麵很多很好吃，只是沒吃素的人沒考慮過而已」。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
83.72%16.28%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.29%82.71%
2021-06-29-2021-07-03

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
92.22%7.78%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
84.62%15.38%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.45%90.55%
2021-06-28-2021-07-01
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀