房市／總價千萬內買氣旺　平鎮房市很威

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信義房屋平鎮店店長古鴻威表示，平鎮區6月疫情期間之所以交易量亮眼的原因，分析有二，第一為平鎮市區與南勢重劃區約有2個新建案交屋，挹注部分交易量。
第二則為中古屋市場仍有首購、換屋等居住剛需族群與住宅、店面收租的置產族群支撐，古鴻威觀察，因為新冠肺炎農曆年前已爆發過一波疫情，因此當地民眾已習慣跟疫情共存的生活，因此雖然整體帶看量有縮減，但還是部份族群在疫情間持續看屋、購屋。
古鴻威表示，疫情期間較多是在地換屋族小屋換大屋，租約到期的首購族，有地緣關係的外地客，共通點皆是已在市場看屋一陣子，有明確購買需求，因此疫情間也不間斷看屋，也有了解房地產走勢，疫情期間仍需要資金放置房地產，也看好房市未來性的族群。
此外，古鴻威說明，桃園相較於雙北地區的疫情和緩，因此社區大樓限制房仲帶看的規定也不如雙北嚴格，在作業上仍屬順利，購屋族大多鎖定800-1000萬的大樓產品，像是鄰近中壢的平鎮市區、平鎮國中一帶，3房加車位的行情10年內的大樓總價約900-1000萬，15-20年的大樓總價約800-1000萬。
值得注意的是，古鴻威觀察網路預約客戶也有回籠跡象，像是原定6月28日解除三級警戒，在6月28日前一周的網路預約客則較5月下半月三級警戒後的網路預約客多出1倍，顯見購屋的剛性需求蓄勢待發，待三級警戒一解封看屋族可望迅速歸隊。