COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

房市／總價千萬內買氣旺　平鎮房市很威

▲平鎮區6月交易量較去年同期表現亮眼，疫情期間還是有居住剛需支撐。（圖／NOWnews資料照片）
▲平鎮區6月交易量較去年同期表現亮眼，疫情期間還是有居住剛需支撐。（圖／NOWnews資料照片）

生活財經中心/綜合報導

2021-07-02 08:30:00

根據官方統計，桃園市平鎮區6月的交易量較去年同期翻倍成長，在地房仲分析，交易量亮眼的原因，部份為新成屋交屋，另一部分則是當地民眾已習慣與疫情共存的生活，因此首購、換屋等居住剛需看屋動作不間斷，支撐平鎮區房市。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據桃園市地政局公布6月的交易移轉棟數，平鎮區的交易量表現為桃園市各行政區最亮眼，今年6月的交易移轉棟數為544件，較去年同期262件，增長107%。

信義房屋平鎮店店長古鴻威表示，平鎮區6月疫情期間之所以交易量亮眼的原因，分析有二，第一為平鎮市區與南勢重劃區約有2個新建案交屋，挹注部分交易量。

第二則為中古屋市場仍有首購、換屋等居住剛需族群與住宅、店面收租的置產族群支撐，古鴻威觀察，因為新冠肺炎農曆年前已爆發過一波疫情，因此當地民眾已習慣跟疫情共存的生活，因此雖然整體帶看量有縮減，但還是部份族群在疫情間持續看屋、購屋。

古鴻威表示，疫情期間較多是在地換屋族小屋換大屋，租約到期的首購族，有地緣關係的外地客，共通點皆是已在市場看屋一陣子，有明確購買需求，因此疫情間也不間斷看屋，也有了解房地產走勢，疫情期間仍需要資金放置房地產，也看好房市未來性的族群。

此外，古鴻威說明，桃園相較於雙北地區的疫情和緩，因此社區大樓限制房仲帶看的規定也不如雙北嚴格，在作業上仍屬順利，購屋族大多鎖定800-1000萬的大樓產品，像是鄰近中壢的平鎮市區、平鎮國中一帶，3房加車位的行情10年內的大樓總價約900-1000萬，15-20年的大樓總價約800-1000萬。

值得注意的是，古鴻威觀察網路預約客戶也有回籠跡象，像是原定6月28日解除三級警戒，在6月28日前一周的網路預約客則較5月下半月三級警戒後的網路預約客多出1倍，顯見購屋的剛性需求蓄勢待發，待三級警戒一解封看屋族可望迅速歸隊。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
87.1%12.9%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
16.62%83.38%
2021-06-29-2021-07-03
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀