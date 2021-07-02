NOW早報／香菇雞湯怎麼煮濃醇？婆媽曝「2關鍵」：真的讚

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這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「怎樣煮出濃醇的香菇雞湯？」的文章表示，「三級警戒，平時晚上愛去的健身房也去不了，索性在家煮起香菇雞湯」，原PO也直言表示疑惑「不過最近發現，就算用壓力鍋煮了快2個小時，香菇跟雞肉也放的夠多，煮出來的湯還是感覺偏有味道的開水而已，有大大可以給我一些建議嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
婆媽網友們紛紛點出了2個「香菇雞湯」濃醇的重點，分別為「乾香菇」和「蒜頭」，「要用乾貨香菇」、「乾香菇味道才夠濃，不能用新鮮香菇」、「用乾香菇，水僅淹過食材八分」、「乾香菇煸過+蒜頭，加強版的話再加干貝、蛤蜊、蜜汁」、「葛利蒜頭，香菇泡水水一起加下去」，更有人建議了一些提鮮小訣竅「加半罐剝皮辣椒，和超多雞肉含骨頭，濃醇香」、「去買雞骨架和雞翅腿回來熬，隨便都會香，骨頭是最重要的，只有雞腿你可能要熬到天荒地老才能把味道熬出來」、「要用雞骨架熬湯，起鍋前加個鹽巴，喝過的都說讚」。
今日天氣／太平洋高壓影響 各地晴朗炎熱
今（2）日太平洋高壓影響，各地天氣穩定、大多為晴到多雲的天氣，僅清晨至上午南部地區有零星陣雨，午後各地山區、大台北及宜蘭地區有零星短暫雷陣雨；溫度方面，北部高溫約35、36度，其他各地約32至34度，其中大台北及花東易有局部36度以上高溫，台東有焚風發生的機率，白天紫外線指數容易達過量或危險級；此外，大台北及東半部高溫持續時間較長，傍晚氣溫仍可維持在33至35度左右。
喬友惡火奪4命！勇消陳志帆倒臥浴缸殉職 同袍蹲地痛哭
彰化市地標「喬友百貨大樓」內的防疫旅館30日晚間發生火警，一共釀成4死20傷悲劇，其中一名死者為年僅33歲的消防員陳志帆，當時因為空氣瓶氧氣耗盡，最終倒在臥房浴缸內，已經沒有呼吸心跳，同袍見狀趕緊搶救，但仍舊沒有救回，其他同仁得知噩耗後，悲傷的蹲在地上痛哭，讓網友也一同鼻酸。
七一戒備！港特首府邸遭丟汽油彈 維園昨午已封
中共昨天迎來建黨100年黨慶，香港也舉行七一升旗禮及酒會，慶祝回歸24年。不過今年七一前夕北京動作頻頻，以往風雨不改的七一遊行，連續2年都被警方以疫情為由反對，無法舉行。根據香港媒體報導，香港警方昨天近中午時分在維多利亞公園（維園）現場廣播，表明已封維園，不准市民進入。
3036年未來人預言！世界遇「恐怖大停電」：黑暗期達5年
網路上不時出現預言未來的「時空旅人」，不過你真的相信嗎？近日，一名自稱來自西元3036年的時空旅人，在他的抖音平台上傳一段影片，他警告地球上的人們，在未來全球將會面臨長達5年的大停電，更透露必須好好享受當下，因為現在是最自由的時刻。
陶晶瑩私藏子瑜天然美照！鐵粉女兒荳荳促成兩家人好交情
「抗疫女神」賈永婕登高一呼，號召募捐「救命神器」挺醫護，募得上億善款，演藝圈眾多名人傾力相助，明星夫妻陶晶瑩、李李仁就是其中一員，在工作因疫情停擺之際，她們仍熱心做公益，助人一臂之力，豪氣捐了20台PAPR（電動過濾式呼吸防護具），特別的是還牽線韓國女團TWICE團員周子瑜，跨海捐了50台PAPR，讓粉絲很驚喜！（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。