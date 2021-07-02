世界上剩一種泡麵「該選誰」？老饕秒答：吃過就回不去了

台灣泡麵品牌、口味相當多元，各個廠商也不斷推出新的口味，就為了吸引消費者的目光，對此，就有女網友好奇，如果世界上只剩下一種泡麵，「你會選誰」，貼文一出，老饕們紛紛給出心中答案，其中也有網友秒答，更直呼「一個禮拜吃一箱」、「吃過就回不去了」。





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「如果全世界只剩一種泡麵你會選誰??」為題發文，表示維力炸醬麵和統一肉燥麵讓她很難抉擇，另外像是台酒的花雕雞麵也受到蠻多人喜愛。





▲女網友好奇「如果全世界只剩一種泡麵你會選誰??」。（示意圖／取自pixabay）

貼文一出，網友們紛紛喊出自己最愛的泡麵，「最愛維力炸醬麵，還有辛拉麵」、「統一唯一信仰是蔥燒牛肉，好吃到氣喘」、「唯一最愛滿漢大餐」、「我選來一客的泡菜口味」、「統一肉燥+1，謝謝提供我今晚晚餐的靈感」、「推大乾麵地獄辣椒 雖然現在味道還是好吃，但以前舊的包裝有多一包辣粉，超想念的啦！」、「印尼泡麵」。





其中，受到最多網友喜愛的是「韓國泡麵」，「安城！韓國泡麵好吃的很多，但不能沒有他！」、「辛拉麵唯一支持」、「無條件是韓國金拉麵！」、「辣雞麵」、「辛拉麵，本人是重辣口味愛好者，台灣泡麵都吃起來沒味道，所以只吃韓國泡麵」、「韓國小浣熊泡麵，吃過就回不去了，每次去超市都會買起來放」、「韓國小浣熊海鮮烏龍辣的，我跟我妹我媽一個禮拜可以吃完一箱」、「唯一選擇是辣味金拉麵」、「韓國的馬鈴薯拉麵算嗎？真的好好吃！每一種口味都很讚」、「推不倒翁起司拉麵」、「隨便一種韓國泡麵，吃過就回不去了」。（編輯：郭佩蓉）



