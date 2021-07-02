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超越香菜豬血糕披薩！師傅加「1食材」特製　老饕嗨翻了

▲必勝客日前推出「香菜皮蛋豬血糕」披薩引發熱議，就有網友分享，師傅突發奇想，加入一項食材做成特調披薩。（圖／記者張嘉哲拍攝 ）
▲必勝客日前推出「香菜皮蛋豬血糕」披薩引發熱議，就有網友分享，師傅突發奇想，加入一項食材做成特調披薩。（圖／記者張嘉哲拍攝 ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-02 21:12:06

必勝客日前推出期間限定的「香菜皮蛋豬血糕披薩」，超級台式風格的特殊口味立即在網路爆紅，許多名人跟風開箱，相關報導還紅到國外。今（2）日就有網友分享，最近常被豬血糕披薩洗版，但師傅認為沒什麼，於是加了一項食材，烤出來的成品讓她相當傻眼，貼文一出也引起熱議。

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原PO在《爆廢公社公開版》表示，最近一直被「香菜皮蛋豬血糕披薩」洗版，但師傅聽了馬上說「豬血糕有什麼，我烤一個厲害的」，沒過多久，就看到師傅端著「特製披薩」走出來，而上面的食材竟然是「火雞雞佛」，讓她看了瞬間說不出話。

▲師傅烤的特調披薩，上面的食材竟是「火雞雞佛」。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》
▲師傅烤的特調披薩，上面的食材竟是「火雞雞佛」。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》 ）
貼文曝光後，立刻吸引近6千多名網友按讚，紛紛留言回應，「這個咬下去，一定爆漿」、「雞佛就算了，還火雞佛」、「感覺很厲害欸」、「看起來比米血好吃多了」、「感覺很厲害啊！還會爆漿」、「夠台式！我確定你贏了」、「挑戰義大利人的底線」、「這個太重本了啦XD」、「這個感覺吃起來很爽欸」。

另外，也有網友建議，「記得加麻油一起烤」、「這個一定要用麻油調味，上面再灑一些薑絲跟蔥花」，還有不少人開玩笑說，「有沒有大腸包小腸比薩」、「下次試試五更腸旺、薑絲大腸、麻婆豆腐、蚵仔麵線+香菜」、「有沒有考慮佛跳牆披薩」。（編輯：許智超）

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贊成，針對電高峰拉長期限才有感
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重要，疫苗標示不同
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