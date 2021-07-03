芒果別吃多！毒物專家曝「4種人」得小心：恐過敏、發炎

又到了盛產芒果的季節，而芒果也可以說是台灣夏季水果的代表之一，吃起來不僅鮮甜多汁，還能聞到濃郁香氣，是不少人最愛的水果；不過，芒果雖然美味，卻也不是每個人都能好好享受，對此，毒物專家招名威就表示，有「4種人」特別注意攝取量，以免造成身體不適及加重發炎的情況。





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毒物專家招名威在臉書粉專《招名威教授 毒理威廉》發文，表示芒果好處其實很多，像是芒果含有豐富維生素A及β胡蘿蔔素與蕃茄素，光是100克芒果就含有966（IU）的維生素A，在水果類能排上前三名。





再者，芒果還富含維生素C，可以增強免疫力；此外，芒果的果肉纖維較粗，可以增強胃腸的蠕動，加速腸道內的糞便排除。





▲芒果雖然美味，卻也不是每個人都能好好享受，對此，毒物專家招名威就表示，有「4種人」特別注意攝取量，以免造成身體不適及加重發炎的情況。（示意圖／取自pixabay）

過敏

開放性傷口

第三「腎臟病」，芒果的含鉀量較一般水果高，建議腎臟病患者少吃；第四「三高」，芒果營養很豐富沒錯，但同時含糖量也高，過量會造成肝細胞的負擔，易導致三酸甘油酯升，建議三高族群要少吃。（編輯：郭佩蓉）



