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買空心菜怎麼挑？行家曝「4秘訣」必符合：隨便炒都好吃

▲挑選空心菜的「4大祕訣」曝光，不管怎麼炒，味道都讓人吃不膩。（示意圖／取自flickr）
▲挑選空心菜的「4大祕訣」曝光，不管怎麼炒，味道都讓人吃不膩。（示意圖／取自flickr）

編輯中心/綜合報導

2021-07-03 13:40:31

台灣蔬菜多樣，其中空心菜更是隨處可見的食材，含有豐富的營養價值，是許多民眾心中的炒青菜霸主。日前，以美食料理聞名的搜狐號《小楊聊美食》提到，空心菜好吃又營養，但空心菜也有優劣之分，我們在吃空心菜的時候要注意挑選，同時分享挑選空心菜的「4大祕訣」，不管怎麼炒，味道都讓人吃不膩，甚至連空心菜梗都好吃。

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▲挑選空心菜的「4大祕訣」曝光，不管怎麼炒，味道都讓人吃不膩。（圖／取自《小楊聊美食》）
▲挑選空心菜的「4大祕訣」曝光，不管怎麼炒，味道都讓人吃不膩。（圖／取自《小楊聊美食》）
1、看表面

優質空心菜外表顏色嫩綠，葉子寬大，無黃斑，莖部不長；劣質的空心菜外表發黃，不夠嫩綠，葉子看起來乾癟又皺。

2、看手感

優質空心菜拿起來有重量，結構比較紮實，水分充足，且較柔軟；劣質的空心菜則手感較輕，結構不夠紮實，說明水分流失，而且感覺不夠柔軟。

3、切口無腐爛或變色

莖管底部的切口要無腐爛或變色，如果太乾燥或缺乏水分的，代表比較不新鮮。

4、莖管細的口感細嫩

口感方面，莖管細、偏綠梗的空心菜口感較細嫩；莖管粗、偏白梗的空心菜口感比較脆。

至於如何正確保存空心菜？想要保存新鮮的空心菜，記得晾乾再冷藏：空心菜保存時，如果外表溼溼的，應先攤開晾乾後，再用牛皮紙包起來，然後放進冰箱冷藏。（編輯：賴詠璿）

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贊成，針對電高峰拉長期限才有感
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