每個便當都像一幅畫！巧手媽不藏私分享10撇步　全場跪了

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1.IG有很多美麗的便當，可以先加入，多看，找出自己喜歡的樣式存起來，這些都是日後靈感的來源。
2.一定要動手做。模仿，即使只是其中一個造型。
3.記得便當基本色，紅、黃、綠。有這三色，基本上便當就是好看。
4.想做出屬於自己的造型便當，多看看花藝、漫畫、插畫、繪本，絕對有幫助。
5.千萬不要忘記帶便當的初衷是為了讓家人更健康，所以營養均衡很重要！適量的澱粉、蛋白質、蔬菜都要有。
6.日本媽媽很常使用熱狗等加工食品，但建議儘量少用，原型食物最好！
7.每種蔬菜食物都有其獨特的造型，多看插畫對聯想力絕對有幫助。
8.構想出畫面，再來思考哪些食材可以帶入畫面，顏色比例如何搭配可以讓畫面更協調。
9.造型完成，使用小食材可以有點綴加分效果，例如，五色米果、五色芝麻等等。
10.善用小工具，如：小剪刀、夾子、不鏽鋼壓花模，這些都是做便當好用的基本工具。
原PO最後強調分享心得是「希望能幫助大家，在廚藝精進的同時，從中得到更多的樂趣」，佩服不已的網友則紛紛在底下留言回覆說，「太厲害了」、「太神了」、「媽媽好用心」、「根本是藝術」、「請收下我的膝蓋」、「完全捨不得吃啊」。（編輯：倪浩軒）