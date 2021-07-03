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每個便當都像一幅畫！巧手媽不藏私分享10撇步　全場跪了

▲巧手媽打造的便當個個美得像幅畫，而網友也大方分享心得。（圖／翻攝自《廚藝公社》臉書）
▲巧手媽打造的便當個個美得像幅畫，而網友也大方分享心得。（圖／翻攝自《廚藝公社》臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-07-03 18:21:42

有位媽媽在網路分享自己替孩子做的便當，只見一個個的擺盤都超精緻，便當盒打開宛如看見一幅畫。而且不光美觀而已，更是營養均衡，蔬菜和肉類與澱粉主食皆沒漏掉，讓大家讚嘆不已。而這位巧手媽也大方分享10點心得，直呼做便當沒什麼技巧，「多看、多學、多模仿，一定可以進步神速！」

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原PO在臉書社團《廚藝公社》發文，透露很多人問她廚藝怎麼練來的，原PO直言「真的沒什麼技巧」，更謙稱自己只是小咖，認為便當擺盤只要多看、多學、多模仿，一定可以進步神速，自己也是在孩子的要求下才慢慢摸索，做出屬於自己的造型便當。原PO接著更大方分享10點心得：

1.IG有很多美麗的便當，可以先加入，多看，找出自己喜歡的樣式存起來，這些都是日後靈感的來源。

2.一定要動手做。模仿，即使只是其中一個造型。

3.記得便當基本色，紅、黃、綠。有這三色，基本上便當就是好看。

4.想做出屬於自己的造型便當，多看看花藝、漫畫、插畫、繪本，絕對有幫助。

5.千萬不要忘記帶便當的初衷是為了讓家人更健康，所以營養均衡很重要！適量的澱粉、蛋白質、蔬菜都要有。

6.日本媽媽很常使用熱狗等加工食品，但建議儘量少用，原型食物最好！

7.每種蔬菜食物都有其獨特的造型，多看插畫對聯想力絕對有幫助。

8.構想出畫面，再來思考哪些食材可以帶入畫面，顏色比例如何搭配可以讓畫面更協調。

9.造型完成，使用小食材可以有點綴加分效果，例如，五色米果、五色芝麻等等。

10.善用小工具，如：小剪刀、夾子、不鏽鋼壓花模，這些都是做便當好用的基本工具。

▲巧手媽打造的便當個個美得像幅畫。（圖／翻攝自《廚藝公社》臉書）
▲巧手媽打造的便當個個美得像幅畫。（圖／翻攝自《廚藝公社》臉書）
原PO最後強調分享心得是「希望能幫助大家，在廚藝精進的同時，從中得到更多的樂趣」，佩服不已的網友則紛紛在底下留言回覆說，「太厲害了」、「太神了」、「媽媽好用心」、「根本是藝術」、「請收下我的膝蓋」、「完全捨不得吃啊」。（編輯：倪浩軒）

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