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哪款泡麵沒對手？女拿「這包」一煮哭出來　老饕眼睛全亮

▲網友分享自己在肚子餓時，隨手拿了一包「泡麵」下次煮，結果細看包裝讓她非常傻眼。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲網友分享自己在肚子餓時，隨手拿了一包「泡麵」下次煮，結果細看包裝讓她非常傻眼。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-04 10:05:28

泡麵因其便利且便宜的特性，成為不少人正餐以及宵夜的首選，而市售泡麵口味種類繁多，每一種都有其擁護者，獨特的口味如素食泡麵、麻辣口味等等都有人購買。近日，就有網友分享自己肚子餓時，隨手抓了一包「蔬菜湯麵」來煮，結果煮出來後讓她超崩潰，其原因曝光引發熱議，更有人笑稱「這款泡麵完全沒對手」。

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原PO在「Dcard」貼文指出「拿這包泡麵時，我只注意到，蔬菜湯麵，沒看到後面的字就下鍋，結果煮得時候覺得聞起來味道怪怪的，才仔細看背面包裝，竟然是『香菜口味』....我個人不討厭香菜，但這個加在泡麵裡面我真的不行，泡麵的味道聞起來都有一股草味....QQ」。

▲網友煮完之後覺得味道非常刺鼻，結果一看才發現是「香菜口味」的泡麵。（圖/Dcard）
▲網友煮完之後覺得味道非常刺鼻，結果一看才發現是「香菜口味」的泡麵。（圖/Dcard）
貼文一出，網友紛紛回應「又是什麼香菜泡麵啦」、「這味道我真的不行，但我爸媽超愛＝＝」、「爸媽喜歡+1他們在吃的時候，我很遠就聞到味道....」、「這到底是什麼妖魔鬼怪的口味啊」、「之前在超市有看過，還心想誰會買這種泡麵.....結果某天我就看到我媽媽買了好幾包給我＝＝」、「在超市有看過，沒仔細看還真不知道他的蔬菜是香菜...」、「這真的有雜草的味道，不喜歡」。

不過，也有不少網友表示「這超好吃欸？愛吃香菜的一定會喜歡」、「我超愛吃欸，家樂福都沒人跟我搶好開心」、「我覺得很好吃欸！可能是因為有加番茄跟蛋下去煮，味道被番茄蓋過」、「這個超級好吃...麵很Q而且香菜很香」、「香菜泡麵超好吃...應該是最沒對手的泡麵XD沒人要搶」、「笑死，這款很好吃，都沒人要跟我搶」。（編輯：張嘉哲）

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民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
20%80%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.96%16.04%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
88.81%11.19%
2021-06-30-2021-07-04
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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