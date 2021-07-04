營養師揭9大零食熱量！早餐玉米片超乎預期　網驚：天啊

本土疫情持續延燒，民眾除了改變生活習慣外，也減少了外出時間，大家待在家的時間變多了，無聊就會隨手拿起零食開吃，當起couch potato（意即「耍費」），不過，你知道你吃進的零食熱量有多高嗎？近日美女營養師朱瑞君就在臉書公開「9大零食」的熱量，其中，早餐玉米榖片熱量超乎預期，有網友不禁驚呼「天啊！」





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朱瑞君發文表示，好吃的零食總是讓人一口接一口，但你知道這些零食的熱量有多少嗎？她並貼出一張照片公開「9大沉迷系零食」的熱量，從圖片中可見，前三名分別是：洋芋片536大卡/100g、牛奶巧克力535大卡/100g、巧克力片餅乾488大卡/100g。





▲營養師朱瑞君。（圖／翻攝自朱瑞君臉書）

其次依序為：奶油蛋糕387大卡/100g、早餐玉米榖片379大卡/100g、薯條312大卡/100g、漢堡 294大卡/100g、炸雞245大卡/100g、披薩226大卡/100g。朱瑞君直言「偶爾吃零食沒有關係的，但在享受之餘，也要多多注意熱量的攝取。」





而對於「早餐玉米榖片」的熱量，有網友感到相當吃驚，不禁直呼「天啊！玉米穀片熱量這麼高啊！」另還有人留言「Pizza跟炸雞有點超乎預期啦，一直知道洋芋片很可怕就是了」、「找到續吃炸雞的好理由（誤）」、「漢堡和炸雞才不到300卡！」「反而炸雞好欸」。（編輯：許苡晴）





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