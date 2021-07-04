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營養師揭9大零食熱量！早餐玉米片超乎預期　網驚：天啊

▲你知道你平時吃進的零食熱量有多高嗎？近日美女營養師朱瑞君就在臉輸公開「9大沉迷系零食」的熱量，其中，「早餐玉米榖片」熱量超乎預期，有網友不禁驚呼「天啊！」（圖／翻攝自朱瑞君臉書）
▲你知道你平時吃進的零食熱量有多高嗎？近日美女營養師朱瑞君就在臉輸公開「9大沉迷系零食」的熱量，其中，「早餐玉米榖片」熱量超乎預期，有網友不禁驚呼「天啊！」（圖／翻攝自朱瑞君臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-07-04 11:20:20

本土疫情持續延燒，民眾除了改變生活習慣外，也減少了外出時間，大家待在家的時間變多了，無聊就會隨手拿起零食開吃，當起couch potato（意即「耍費」），不過，你知道你吃進的零食熱量有多高嗎？近日美女營養師朱瑞君就在臉書公開「9大零食」的熱量，其中，早餐玉米榖片熱量超乎預期，有網友不禁驚呼「天啊！」

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朱瑞君發文表示，好吃的零食總是讓人一口接一口，但你知道這些零食的熱量有多少嗎？她並貼出一張照片公開「9大沉迷系零食」的熱量，從圖片中可見，前三名分別是：洋芋片536大卡/100g、牛奶巧克力535大卡/100g、巧克力片餅乾488大卡/100g。

▲營養師朱瑞君。（圖／翻攝自朱瑞君臉書）
▲營養師朱瑞君。（圖／翻攝自朱瑞君臉書）

其次依序為：奶油蛋糕387大卡/100g、早餐玉米榖片379大卡/100g、薯條312大卡/100g、漢堡 294大卡/100g、炸雞245大卡/100g、披薩226大卡/100g。朱瑞君直言「偶爾吃零食沒有關係的，但在享受之餘，也要多多注意熱量的攝取。」

而對於「早餐玉米榖片」的熱量，有網友感到相當吃驚，不禁直呼「天啊！玉米穀片熱量這麼高啊！」另還有人留言「Pizza跟炸雞有點超乎預期啦，一直知道洋芋片很可怕就是了」、「找到續吃炸雞的好理由（誤）」、「漢堡和炸雞才不到300卡！」「反而炸雞好欸」。（編輯：許苡晴）

【本文獲臉書粉絲團《營養師朱瑞君》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
20.51%79.49%
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您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.59%16.41%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.73%10.27%
2021-06-30-2021-07-04
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

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