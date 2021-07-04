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為何婆媽很愛逛傳統市場？知情人揭3魅力點：大贏量販店

▲為何婆媽很愛逛傳統市場？知情人揭3魅力點。（示意圖／取自pixabay）
▲為何婆媽很愛逛傳統市場？知情人揭3魅力點。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-04 14:46:47

本土疫情爆發以來，台灣民眾「自主封城」減少外出，但透過各縣市確診者足跡來看，不少人都有「傳統市場」這個地點，即便戶外人潮銳減，每天仍有許多民眾為了料理伙食擠進傳統市場。而近日就有網友在網路上表示疑惑「為何婆媽很愛逛傳統市場？」沒想到就有知情人揭露了3個魅力點，直言「大贏量販店」，引起熱議。

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▲網友們紛紛認為「價格」、「現宰」和「食材」這3點為傳統市場的魅力點。（示意圖／取自pixabay）
▲網友們紛紛認為「價格」、「現宰」和「食材」這3點為傳統市場的魅力點。（示意圖／取自pixabay）
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「傳統市場的魅力？」的文章表示，「剛剛買早餐經過附近傳統市場，結果入口為了實名制大排長龍」，這也讓原PO非常不解「一早流汗排隊等入市場還要人擠人挑菜還可能被傳染，傳統市場裡是不是有什麼秘密是我不知道的？但我明明昨天連買洋蔥都買貴啊，有沒有傳統市場的卦？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛認為「價格」、「現宰」和「食材」這3點為傳統市場的魅力點，「魅力就是可以摸、捏、摳、戳、聞，你去量販店，超市買食材，食材多半都封膜封好了，老人家根本無法判斷食材是好是壞，這也是為何還是一堆老人家不願上量販店買菜」、「早期像雞肉這種菜市場還可以現殺，所以導致老人家對於量販店的觀念，就是覺得不新鮮的食材，才會往量販店送」、「傳統市場晚上或半夜殺豬宰牛，送到傳統市場肉攤。早上阿嬤媽媽買回家煮，從屠宰到上餐桌才約8～12小時。冷藏從屠宰到切割、包裝、再到超市量販、再驗貨上架，在架上也許放好幾天」、「重點是傳統市場的種類豐富度和價格真的是屌打量販店，量販店就只有一個生鮮的櫃子讓你選，他賣什麼你就只能買什麼，選擇真的很少，但傳統市場真的是應有盡有，甚至還有各種你想不到的東西，這種溫馨感不是量販店能比的」。（編輯：王柏文）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
17.91%82.09%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.89%16.11%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
90.02%9.98%
2021-06-30-2021-07-04
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

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