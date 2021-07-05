牛肉麵組合太多元！他驚「哪種才是霸主」 老饕意外戰翻
牛肉麵是台灣知名美食之一，雖然料理方式主要為紅燒和清燉兩種，但從肉的部位、麵條到湯頭都是影響風味的關鍵。今（4）日就有網友好奇，牛肉麵的組合有很多種，重點是「哪種牛肉麵組合才是真正霸主？」貼文一出，也引起網友熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-05 00:03:39
原PO在《PTT》表示，牛肉麵的組合有很多種，光是料理方式就分成紅燒及清燉兩種，而牛肉部位的選擇更加多樣，有牛腩、牛腱、牛小排、牛肋條、牛筋、牛肚、牛三寶等，甚至連麵條都有細麵、粗麵、手打麵和刀削麵之分，這讓他忍不住問「有沒有哪種組合的牛肉麵才是真正的霸主？」
貼文曝光後，有部分網友認為，「清燉細麵牛腱」、「紅燒根本都一樣，清燉才吃得出好壞」、「清燉，牛筋」、「清燉家常三寶啦」，但也有不少人覺得，「當然是半筋半肉紅燒牛肉麵」、「紅燒粗麵，什麼牛肉部位都可以」、「清燉的沒半家好吃的，還霸主咧，不服來戰」、「覺得清燉真的不行」、「紅燒，粗麵刀削，牛三寶」。
另外，還有不少老饕指出，「一定要細麵，真正懂吃都吃細麵」、「一定要細麵，吸麵條時才有湯汁」、「很難單純這樣看，跟店家功力比較有關係」、「不管哪種湯頭，一定要刀削麵」、「如果湯頭很棒，麵要厚點吸湯頭」、「麵越粗越好」、「主要看湯頭根麵條吧」。（編輯：許智超）