鹹酥雞攤少賣「這一物」！女愣：誰能懂我 老饕眼睛全亮
台灣的小吃「鹹酥雞」炸得金黃酥脆，灑上胡椒粉再搭上九層塔香氣逼人，深受不少民眾喜愛，更是許多人的宵夜首選，而鹹酥雞攤的食材種類百百種，每種都有其愛好者。不過，近日就有網友分享自己購買鹹酥雞時，卻看菜單怎麼都沒自己最想吃的那一樣，直呼「誰能懂我」，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-05 13:48:32
原PO在「爆廢公社」貼文指出「很久沒吃鹹酥雞的我，昨天晚上特別想吃，跑到家裡附近的鹹酥雞店，夾完一輪卻發現怎麼沒賣甘梅薯條？問老闆，老闆說他們沒那種東西，怎麼可能！怎麼可能！怎麼可能！鹹酥雞攤沒賣甘梅薯條對嗎？老闆還用一種『誰會賣那東西』的臉看著我，當下覺得沒有人懂我.....QQ，有誰也愛吃鹹酥雞攤的甘梅薯條？」
貼文一出，網友紛紛回應「地瓜薯條！鹹酥雞攤必買....有夠好吃」、「ㄜ...地瓜薯條鹹酥雞店都賣超好，你那間竟然沒賣？」、「看到這篇文又想吃了，甘梅薯條超讚啊」、「就是地瓜條啦，我每次甘梅粉都加很多」、「鹹酥雞攤必買！我都挑有地瓜薯條的」、「地瓜薯條超好吃！胡椒鹽跟甘梅粉都很強」、「每次買一包電視看著看著就吃完了....真的好吃」。
不過，也有不少網友表示「甘梅薯條也是要看店啦，有些店炸出來也不好吃」、「還是有雷店，有些甘梅粉都有怪味」、「甘梅薯條冷掉還能好吃才是真功夫，很少炸得好的」、「甘梅薯條就是要乾，有些很濕潤也不好吃」。（編輯：張嘉哲）