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朋友突請吃「馬糞」！他打開一看愣了　真相讓老饕超羨慕

▲有網友指出，朋友突然說要請他吃「馬糞」，讓他感到很困惑。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》 ）
▲有網友指出，朋友突然說要請他吃「馬糞」，讓他感到很困惑。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-05 16:43:38

朋友之間互相送禮，可以維繫彼此的感情，但你有收過「馬糞」嗎？近日，就有網友分享，朋友突然說要請他吃「馬糞」，他聽完感到很困惑，沒想到打開一看，卻讓他瞬間愣住，貼文一出，老饕也忍不住驚呼「太令人羨慕了！」

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原PO在《爆廢公社公開版》表示，朋友突然打來問家裡有沒有客人，還說要請他吃「馬糞」，後來朋友帶著一盒「馬糞」到他家，結果打開一看，才發現其實是「馬糞海膽」，而不是真的「馬糞」，讓他看了忍不住說「該哭還是該笑」。

▲原PO打開才發現，原來朋友說的是「馬糞海膽」，讓網友看了十分羨慕。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》
▲原PO打開才發現，原來朋友說的是「馬糞海膽」，讓網友看了十分羨慕。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》 ）
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「這馬糞令人羡慕嫉妒恨啊」、「這朋友很好耶，你不吃很多人想要吧」、「感覺起來不是真的馬糞你有點失望？」、「這是好朋友才有的」、「這幾天才吃完一盒，覺得爽」、「今晚我要來點海膽全餐」、「這種朋友再多都不嫌麻煩！」、「這是炫耀文對吧，我完全不知道哭點在哪」、「配飯濃郁，配蛋香甜」。

另外，也有不少內行的網友提到，「好羨慕，這一盒要好幾千」、「我10幾年前一小盒才200塊，現在一小盒要5、600起跳，你這裡少說要2800-3500左右」、「海膽這玩意不便宜，但是超好吃」、「貴貴的，真是好朋友」、「這麼大盒，應該不便宜」、「可能要5000多喔」、「這坨馬糞不便宜啊」。（編輯：許智超）

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
17.74%82.26%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.33%16.67%
2021-07-02-2021-07-05
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