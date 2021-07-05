朋友突請吃「馬糞」！他打開一看愣了 真相讓老饕超羨慕
朋友之間互相送禮，可以維繫彼此的感情，但你有收過「馬糞」嗎？近日，就有網友分享，朋友突然說要請他吃「馬糞」，他聽完感到很困惑，沒想到打開一看，卻讓他瞬間愣住，貼文一出，老饕也忍不住驚呼「太令人羨慕了！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-05 16:43:38
原PO在《爆廢公社公開版》表示，朋友突然打來問家裡有沒有客人，還說要請他吃「馬糞」，後來朋友帶著一盒「馬糞」到他家，結果打開一看，才發現其實是「馬糞海膽」，而不是真的「馬糞」，讓他看了忍不住說「該哭還是該笑」。
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「這馬糞令人羡慕嫉妒恨啊」、「這朋友很好耶，你不吃很多人想要吧」、「感覺起來不是真的馬糞你有點失望？」、「這是好朋友才有的」、「這幾天才吃完一盒，覺得爽」、「今晚我要來點海膽全餐」、「這種朋友再多都不嫌麻煩！」、「這是炫耀文對吧，我完全不知道哭點在哪」、「配飯濃郁，配蛋香甜」。
另外，也有不少內行的網友提到，「好羨慕，這一盒要好幾千」、「我10幾年前一小盒才200塊，現在一小盒要5、600起跳，你這裡少說要2800-3500左右」、「海膽這玩意不便宜，但是超好吃」、「貴貴的，真是好朋友」、「這麼大盒，應該不便宜」、「可能要5000多喔」、「這坨馬糞不便宜啊」。（編輯：許智超）