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電鍋蒸饅頭狂冒「咖啡水漬」！他一開崩潰　內行秒懂真相

▲原PO用電鍋蒸包子和饅頭後，蒸出來的食物都會出現「咖啡色水漬」，苦惱求助廣大網友。（圖／翻攝自《我是板橋人》）
▲原PO用電鍋蒸包子和饅頭後，蒸出來的食物都會出現「咖啡色水漬」，苦惱求助廣大網友。（圖／翻攝自《我是板橋人》）

編輯中心/綜合報導

2021-07-06 07:54:40

電器種類、功能應有盡有，其中傳統的「電鍋」，一直以來是許多民眾料理的好幫手之一。不過，今（6）日上午，一名網友在臉書社團《我是板橋人》提到，他用電鍋蒸包子和饅頭後，蒸出來的食物都會出現「咖啡色水漬」，苦惱求助廣大網友，貼文曝光引發熱議。

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原PO提到，這幾天有用小電鍋蒸包子跟饅頭，前幾天沒什麼問題，但今天蒸出來的包子跟饅頭，都會出現咖啡色的水漬，還沾滿了包子底下的紙，他嚇得直呼「結果我也不敢吃了，想問這是什麼原因？是因為電鍋底部汙垢的關係嗎？」

▲原PO用電鍋蒸包子和饅頭後，蒸出來的食物都會出現「咖啡色水漬」，苦惱求助廣大網友。（圖／翻攝自《我是板橋人》）
▲原PO用電鍋蒸包子和饅頭後，蒸出來的食物都會出現「咖啡色水漬」，苦惱求助廣大網友。（圖／翻攝自《我是板橋人》）
原PO也指出，因為饅頭跟包子底下都有紙，所以他是連紙直接放在電鍋底部的鐵架上，好奇詢問「如果改成放盤子再放鐵架上，是否就不會有這問題了？」

▲原PO用電鍋蒸包子和饅頭後，蒸出來的食物都會出現「咖啡色水漬」，苦惱求助廣大網友。（圖／翻攝自《我是板橋人》）
▲原PO用電鍋蒸包子和饅頭後，蒸出來的食物都會出現「咖啡色水漬」，苦惱求助廣大網友。（圖／翻攝自《我是板橋人》）
貼文一出，隨即引發熱烈討論，許多內行網友一看立刻點出原因「請問你鍋底垢有清理嗎？如果你鍋底的垢沒有清理，當你蒸東西的時候，鍋底的垢就連同水氣，滴在你的食物上了唷」、「電鍋內部要洗乾凈」、「水分蒸乾了就會讓底部燒焦，形成髒水，使用前要清洗乾淨，避免汙染食材」；也有網友分享撇步「檸檬皮丟下去加點水加熱，擦完就亮晶晶了」、「一點白醋，一點清潔劑，一點水，刷一刷就像新的一樣」。（編輯：賴詠璿）

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

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