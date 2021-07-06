洗米要洗到水完全變透明？「2要訣」最重要：別洗超過3次

米飯是一般家庭的主食之一，而在煮飯前，務必得先把米洗乾淨才可放入電鍋，不過，到底該洗幾次才正確呢？有網友就在PTT請益大家「是要洗到水完全變透明嗎？」掀起全場熱論。





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原PO在PTT八卦板以「洗米要洗幾次才ok？」為題發文表示，自己煮飯都是洗5~6次，之前聽在餐飲店的人說，都只有洗三次！他並困惑地詢問大家「那正常應該洗幾次？！是要洗到水完全變透明嗎？有沒有洗米要洗幾次的卦啊！」





▲有網友在PTT提問「洗米要洗到水完全變透明嗎？」掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

問題曝光，網友紛紛留言「洗到澱粉都不見才乾淨」、「我都隨便洗耶，有什麼差嗎？」「到水變清，大概6~8次，洗清了口感比較粒粒分明不會糊」、「我都洗三次」、「就洗到水清阿 , 口感比較好」、「有些新鮮的米洗乾淨，好好炊煮，吃起來口感香氣就有差」、「2-3，有一說養分會被洗掉」、「稍微洗一下就好，主要是洗掉碾米時的添加物，除非你是用到舊米，那就洗乾淨點。」「日本料理的米都要洗到水清，給你參考。」





事實上，專家曾建議，洗米時，要掌握「2關鍵要訣」，其一，快速沖洗及換水，不要浸泡；其二，洗米的水量只要稍微多過白米即可。大家要記得，洗米不是洗衣服，無須用力搓揉，用手輕輕攪拌就可以了，而洗米次數盡量控制在2~3次就好，畢竟現在的米粒品質都不錯，沒有髒到需要狂洗的地步。（編輯：許苡晴）



