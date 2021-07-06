COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

洗米要洗到水完全變透明？「2要訣」最重要：別洗超過3次

▲洗米要洗到水完全變透明才算乾淨？專家曝「2關鍵要訣」，洗米次數盡量控制在2~3次即可。（圖／取自pixabay）
▲洗米要洗到水完全變透明才算乾淨？專家曝「2關鍵要訣」，洗米次數盡量控制在2~3次即可。（圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-06 09:57:01

米飯是一般家庭的主食之一，而在煮飯前，務必得先把米洗乾淨才可放入電鍋，不過，到底該洗幾次才正確呢？有網友就在PTT請益大家「是要洗到水完全變透明嗎？」掀起全場熱論。

我是廣告 請繼續往下閱讀

原PO在PTT八卦板以「洗米要洗幾次才ok？」為題發文表示，自己煮飯都是洗5~6次，之前聽在餐飲店的人說，都只有洗三次！他並困惑地詢問大家「那正常應該洗幾次？！是要洗到水完全變透明嗎？有沒有洗米要洗幾次的卦啊！」

▲有網友在PTT提問「洗米要洗到水完全變透明？」掀起討論。（圖／翻攝自PTT）
▲有網友在PTT提問「洗米要洗到水完全變透明嗎？」掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

問題曝光，網友紛紛留言「洗到澱粉都不見才乾淨」、「我都隨便洗耶，有什麼差嗎？」「到水變清，大概6~8次，洗清了口感比較粒粒分明不會糊」、「我都洗三次」、「就洗到水清阿 , 口感比較好」、「有些新鮮的米洗乾淨，好好炊煮，吃起來口感香氣就有差」、「2-3，有一說養分會被洗掉」、「稍微洗一下就好，主要是洗掉碾米時的添加物，除非你是用到舊米，那就洗乾淨點。」「日本料理的米都要洗到水清，給你參考。」

事實上，專家曾建議，洗米時，要掌握「2關鍵要訣」，其一，快速沖洗及換水，不要浸泡；其二，洗米的水量只要稍微多過白米即可。大家要記得，洗米不是洗衣服，無須用力搓揉，用手輕輕攪拌就可以了，而洗米次數盡量控制在2~3次就好，畢竟現在的米粒品質都不錯，沒有髒到需要狂洗的地步。（編輯：許苡晴）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
20.09%79.91%
2021-07-04-2021-07-07
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀