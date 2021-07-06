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訂20碗麵被棄單！小吃店心碎全倒掉　網「一招」完美復仇

▲一間麵攤日前遭到客人惡意棄單20碗麵，讓老闆娘相當氣憤難過。（示意圖／取自unsplash）
▲一間麵攤日前遭到客人惡意棄單20碗麵，讓老闆娘相當氣憤難過。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-07-06 10:00:10

本土疫情從五月中旬以來，不少店家都受到嚴重衝擊，甚至有些餐飲業直接宣布停業，有些店即便有生意，收入也只能打平支出，咬牙苦撐。而在這段疫情期間，竟然還有人惡作劇！一間麵店就有客人打電話訂了20碗麵卻被棄單，讓老闆娘非常心寒，最後全數都倒掉，引發討論。

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一名麵攤的老闆娘日前在「爆料公社公開版」貼文指出「一個客人上午8點打來訂餐，說要製作10碗粄條、5碗米粉以及5碗麵，結果製作完畢後一小時，都沒有人來取餐，打電話過去給他，一直都有通，但是都沒有接，甚至到後面直接按拒接，無奈餐點最後只能銷毀.....請大家記住這個電話，疫情期間，請不要再為難有做生意的店家」語氣透露滿滿的無奈。

▲一名麵攤老闆娘控訴有客人點了20碗麵卻棄單，最後只能全數銷毀。（圖/爆料公社公開版）
▲一名麵攤老闆娘控訴有客人點了20碗麵卻棄單，最後只能全數銷毀。（圖/爆料公社公開版）
貼文一出，網友紛紛回應「這真的有夠夭壽＝＝」、「可以報警吧，都有電話了」、「有留電話還這麼囂張，真的很可恥」、「都什麼時候，還有人在開這種玩笑喔」、「20碗真的過分了」、「哪一間，我來支持老闆娘」、「有人沒東西吃，卻有人這樣浪費食物，真的不可取」。

不過，也有網友祭出一招復仇，表示既然擁有對方號碼，可以在通話過濾軟體「Whoscall」上標註「叫麵放鳥去鴻X」，讓接到該通電話的商家看到名字，立刻知曉他的惡劣事蹟，不會再受騙，網友集思廣益替老闆娘「神復仇」，也讓不少人大讚「真的厲害，活該」、「接到他電話都知道她叫麵放鳥，笑死」。（編輯：張嘉哲）

▲網友替老闆娘成功復仇，在惡整客人電話標注暱稱。（圖/爆料公社公開版）
▲網友替老闆娘成功復仇，在惡整客人電話標注暱稱。（圖/爆料公社公開版）
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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
20.09%79.91%
2021-07-04-2021-07-07
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