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電鍋燉雞湯不加香菇！女買「這罐」一丟驚艷：骨肉秒分離

▲燉雞湯是不少人在家都會做的料理，其配料經常都會只加香菇，但就有網友分享，也可以加入「剝皮辣椒」，更加鮮甜美味。（示意圖／取自pixabay）
▲燉雞湯是不少人在家都會做的料理，其配料經常都會只加香菇，但就有網友分享，也可以加入「剝皮辣椒」，更加鮮甜美味。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-06 10:18:14

雞肉是我們日常生活中超常見的食材，其中，燉雞湯營養價值高，深受不少饕客喜愛，而一般我們燉雞湯最簡單就是使用電鍋，把食材備好放進電鍋燉煮就能完成。而最常加的配料就是香菇，可以讓湯頭變得鮮甜且有味道。不過，就有網友分享自己並不是放香菇，而是改放「剝皮辣椒」，同樣用電鍋煮出超好喝雞湯。

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原PO在「廚藝公社」貼文指出「大家可以用電鍋來煮剝皮辣椒雞湯，只要先把雞肉洗乾淨之後，燒開水把雞肉燙熟逼出血水，燙的時候加入少許米酒、5~6片薑、1~2根蔥去腥；接著雞肉煮完之後立馬沖水把雜質給沖掉；第三步就是重新加水+薑片+蒜頭+蔥（可放可不放）」

▲網友用電鍋蒸煮整鍋雞湯，並且加入整罐剝皮辣椒。（圖/廚藝公社）
▲網友用電鍋蒸煮整鍋雞湯，並且加入整罐剝皮辣椒。（圖/廚藝公社）
「接著倒入整罐的剝皮辣椒，然後加入一點鹽巴調味，整鍋放入電鍋即可，並且在外鍋加入兩杯水。雞肉的口感看是比較喜歡吃嫩的還是硬的，喜歡吃比較硬的，雞肉電鍋蒸一次就可以，我是比較喜歡吃嫩的，我就會蒸三次，一吃骨肉就會分離，愛吃辣的可以嘗試唷！」

貼文一出，網友紛紛回應「以前以為去外面才能喝剝皮辣椒雞湯，感謝分享，在家也能做了」、「剝皮辣椒雞湯超讚」、「剝皮辣雞湯的湯真的很好喝」、「個人覺得口感大勝香菇雞湯」、「收藏此篇！剝皮辣椒我的最愛」、「喝過一次就回不去了，剝皮辣椒雞湯超讚」、「剝皮辣椒雞湯也可以在加入脆瓜、蛤蜊，這樣味道更棒」。（編輯：張嘉哲）

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