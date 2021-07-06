吃西餐附的「檸檬水」別亂喝？知情人揭真相：恐鬧出笑話
現代人用餐往往講求精緻，「西餐廳」就是氛圍、料理都到位的用餐之處了，不但有著貼心的服務，更有著與其他餐廳不同的用餐流程，而近日就有網友在網路上表示「吃西餐附的『檸檬水』千萬別亂喝」，更有知情人揭露出真相，直言「恐怕會鬧出笑話」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-06 12:18:59
根據狐搜號《小乾倩倩的遊戲的美食》中指出，初次到西餐廳吃東西，很多的禮儀都不太清楚，常常會把自己弄得不知所措。沒提前學習的話，還可能會弄出一些小笑話。如果提前學習過，就可以減免這樣的情況發生，在入座的時服務生上前詢問要點什麽樣的菜品時，就會安排端上一杯「檸檬水」，不同的餐廳招待客人的方式是不同的，有的西餐廳會給客人上兩次檸檬水，有的餐廳只會上一次，這杯檸檬水就能夠體現出客人對西餐的了解程度。
《小乾倩倩的遊戲的美食》更接著說，服務生第一次端上來的檸檬水是用一個類似於盛水的容器裝著的，看起來也不像是用來喝水的，它的用途是「給客人洗手的」，但也不是整個手放進去洗。洗手的時候只需要把拇指和食指放進容器里面輕輕揉洗就可以了，而第二杯檸檬水才是給客人飲用的。而如果有些西餐廳就只會上一次檸檬水，那就只是用來洗手的。
《小乾倩倩的遊戲的美食》最後也表示，除了牛排的熟度、餐具的擺放之外，在去吃西餐之前，都要提前要提前做做功課才能維持好自己的形象。（編輯：王柏文）