酪梨切開苦又硬！她著急求解　老饕曝1作法：一翻兩瞪眼

酪梨營養價值高，隨著健康飲食觀念的興起，不少料理、餐廳當中都能時常看見酪梨的身影，更有許多民眾在調整飲食習慣的過程中，選擇吃酪梨補充營養，也因此產生各種不同的吃法。不過近日有網友發現，自己買了一顆酪梨切開切丁後，才發現裡頭又苦又硬，只好上網求助希望有解決方法。

我是廣告 請繼續往下閱讀

一名網友日前在PTT的

cookclub

版上發文表示，她先前買了一顆酪梨對切開後切丁，結果卻發現試吃一些後覺得又硬又苦，「我覺得跟苦瓜差不多苦，目前還放在冰箱，只吃了不到一半，已經有爬文看過有什麼解決辦法，但還是不太有把握應該怎麼料理，所以發文請問大家可以怎麼處理剩下的酪梨？」。

▲酪梨營養價值高，但有網友切開買來的酪梨後才發現裡頭又苦又硬。（圖／取自《Pixabay》）

酪梨難題曝光後也引起不少熱心網友回應，其中就有網友建議她「過熟了，和香蕉牛奶一起打成果汁喝」、「可以加布丁牛奶跟蜂蜜，一起打成果汁」、「試試酪梨切片沾哇撒比醬油吃？在日本會偶爾吃到稍微生的酪梨這樣吃噢」、「切片拍鹽裹粉用煎的！」，另外也有網友建議「看過網路分享，冰過切開發現沒熟，可以合起來（果核也要），用保鮮膜包成原來沒切的樣子，要放冰箱還是室溫。很久以前照著做，之後有熟」。

不過仍有過來人無奈表示「不夠熟放冰箱就不會熟了」、「酪梨如果沒熟，再怎麼料理，都是浪費其他食材，那苦味會在嘴裡好一陣子，怎麼都去不掉」、「我拿去打汁時是加可可粉去壓苦味，但還是有一些」、「我覺得切酪梨就是一翻兩瞪眼的概念，超刺激，跟切開溏心蛋有得比」。（編輯：楊智傑）