客點燒餅加煎餃！老闆傻眼問「你確定？」 爆笑結局曝光
真是誤會大了！有位網友分享個人親身經驗，去早餐店點了「一份燒餅加煎餃五個」，老闆立即秒問「你確定？」原PO未聽出老闆問題背後的弦外之音，結果拿到餐點後當場笑翻，文章發佈後引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-06 21:02:27
該網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，透露自己在早餐店向老闆點了「一份燒餅+煎餃五個」，老闆當下即回問「你確定嗎？」原PO不疑有他，回覆說「對，謝謝。要甜辣醬跟醬油喔，別太鹹。」老闆隨即說好。
結果餐點上桌後，原PO一看傻眼，原來老闆聽成「燒餅夾煎餃」，真的把煎餃夾進燒餅內，讓原PO笑稱「口感就很像泡一秒水的燒餅，變得濕濕爛爛的」更無奈直呼本來店家的燒餅超好吃，沒想到卻吃到隱藏版暗黑料理。
笑翻的網友紛紛留言回覆說，「老闆下班後，皺著眉頭給自己也包了一份。OS：現在流行這樣吃？」、「老闆心中OS：一大早上帝派人來考驗我；顧客心中OS：一大早上帝派人來懲罰我」、「老闆內心戲：好不容易才把五個煎餃統統加進一份燒餅裡面」、「老闆內心：我還是第一次聽說這種要求」、「老闆又多了一個新菜單了」、「哈哈哈 ! 第一次看到這吃法」、「燒餅夾煎餃…這是什麼奇幻旅程」。（編輯：倪浩軒）